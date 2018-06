Calidad Pascual ha conseguido el certificado Bienestar Animal AENOR Conform en sus 348 granjas proveedoras de leche. Se convierte, así, en el único gran fabricante con todas sus granjas certificadas. De esta manera, en la actualidad, el 100% de la Leche Pascual es de Bienestar Animal.

En un acto celebrado en la granja Fuentespina (Burgos), Calidad Pascual y sus ganaderos han recibido, de AENOR, esta distinción que reconoce uno de los valores diferenciales de la compañía: su trabajo en el campo. Un primer eslabón de la cadena de valor que condiciona el buen hacer y los estándares de calidad del resto de la cadena.

Este certificado acredita que las granjas proveedoras de leche a Pascual cumplen con los requisitos del modelo AENOR de Bienestar Animal, desarrollado junto al Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) y basado en el referencial europeo Welfare Quality®, el estándar utilizado para hacer las evaluaciones en granja. En síntesis, este modelo de acreditación pionero en Europa tiene en cuenta diferentes parámetros agrupados en 4 principios básicos: buena alimentación, buen alojamiento, buen estado de salud y comportamiento apropiado para las necesidades de la especie. Demuestra, por tanto, la preocupación de la empresa por el cuidado de los animales como pilar básico de su cadena de valor.

Tomás Pascual: “En el siglo XXI, las simples promesas no valen, queremos ser transparentes con nuestros consumidores”

El acto, titulado “Bienestar Animal y calidad, el binomio de la mejor leche”, ha contado con la presencia de la Consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos; la Subdirectora General de Productos Ganaderos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, María Josefa Lueso; la alcaldesa de Aranda de Duero, Raquel González; y el director de Operaciones de Conformidad de AENOR, Javier Muñoz. Calidad Pascual ha estado representado por su presidente Tomás Pascual Gómez-Cuétara, y su CEO-Director General Ejecutivo, José Luis Saiz.

La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha destacado que “Calidad Pascual trabaja por y para el consumidor, teniendo en cuenta al ganadero, al productor y a los animales. Así, como empresa visionaria, cierra el círculo con un certificado que va más allá de las exigencias del mercado”. De esta manera, “todos los eslabones de la cadena de valor están satisfechos y trabajan conjuntamente”.

Por su parte, la Subdirectora General de Productos Ganaderos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, María Josefa Lueso, ha apuntado que “el Bienestar Animal es un valor diferencial y un pilar clave de la producción ganadera para garantizar la seguridad de la cadena alimentaria, tal y como lo expresa la Política Agrícola Común (PAC)”.

Por su parte, Tomás Pascual Sanz, presidente de Calidad Pascual, aseguró que “las empresas nos adaptamos al estilo de vida de las personas. Pero esto no es nuevo en Pascual. Mi padre decía que nosotros no queremos leche. Resulta llamativo así dicho. Y es que nosotros no hacemos la leche, la leche la hacen nuestras vacas. Nuestro objetivo es dar lo mejor en cada parte del proceso, para garantizar que llega la mejor de nuestra leche a tu casa. Mi padre fue consciente desde los inicios en los 70 que las estructuras productivas del sector primario debían ser socialmente viables y económicamente rentables, a la vez que respetuosas con el bienestar animal y el medioambiente. Abrió el camino con la calidad como máximo estandarte y hoy mantenemos el mismo espíritu”, ha explicado Tomás Pascual, presidente de Calidad Pascual.

Pero en el siglo XXI las simples promesas no valen, “queremos ser transparentes con nuestros consumidores”, ha indicado el presidente de la compañía.

Por su parte, Javier Muñoz, Director de Operaciones de Conformidad de AENOR, ha señalado que “la certificación de Bienestar Animal a Calidad Pascual demuestra que esta compañía, una vez más, apuesta por diferenciar sus productos a través de sus cualidades. Calidad Pascual se ha sometido voluntariamente al examen de un tercero independiente, reconocido por los consumidores, para expresar públicamente un compromiso firme a largo plazo con las buenas prácticas ganaderas, en sintonía con los actuales valores de la sociedad”.