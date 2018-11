Una vez más, los socios y socias de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) han decidido con sus votos la composición de la que ya es la nueva Junta Directiva para los próximos dos años. Concepción Fabeiro, Dra. en Ingeniería Agronómica, profesora titular del área de producción vegetal, adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de la Universidad de Castilla-La Mancha (ETSIAM – UCLM) y colegiada del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Albacete, ha sido elegida como Presidenta de esta organización junto a un renovado equipo directivo que incluye figuras nuevas así como otras provenientes de la legislatura anterior y que facilitarán el proceso de transición en los siguientes años.

Así pues, la actual Junta Directiva de la SEAE queda conformada por las siguientes personas y cargos:

CONCEPCION FABEIRO CORTES PRESIDENTA Castilla La-Mancha MARIA DOLORES RAIGON JIMENEZ VICEPRESIDENTA 1º Comunitat Valenciana CARMELO GARCIA ROMERO VICEPRESIDENTE 2º Castilla La-Mancha FRANCO LLOBERA SERRA SECRETARIO Comunidad de Madrid JESUS OCHOA MONEO TESORERO La Rioja MARISA REIG VOCAL Catalunya JOSE MANUEL TORRES NIETO VOCAL Andalucía PILAR GALINDO MARTINEZ VOCAL Comunidad de Madrid ALFONSO DOMINGUEZ GENTO VOCAL Comunitat Valenciana MARIA JOSE PAYA VALDES VOCAL Comunitat Valenciana ISABEL GONZALEZ DIAZ DE VILLEGAS VOCAL Cantabria KAREN HOBERG VOCAL Catalunya

Concepción Fabeiro, Concha para quienes la conocen, ha sido anteriormente miembro de la Junta Directiva (JD) de SEAE del año 2002 al 2012, desempeñando el cargo de Tesorera entre otras actividades, por lo que siempre ha desarrollado un papel activo y dinámico dentro de la organización. “Desde una situación de mayor experiencia, me he postulado en esta ocasión para la JD porque quiero continuar colaborando en la consecución de los fines de la SEAE. Me motiva, sobre todo, conseguir que las socias y socios de SEAE sientan la necesidad y tengan la oportunidad de realizar aportaciones dentro de sus propias capacidades y habilidades”. Y concluye señalando que: “Seguiré trabajando por hacer una SEAE más democrática, transparente e inclusiva”.

En la vicepresidencia, continúan dos de los cargos con mayor peso de la antigua legislatura: Mª Dolores Raigón Jiménez (antigua presidenta) y Carmelo García Romero (que renueva como vicepresidente), ambas personas reconocidas por su amplia trayectoria en agricultura y ganadería ecológica, respectivamente, entre otros muchos ámbitos relacionados con la agroecología. También repite en la JD Jesús Ochoa, agricultor ecológico de amplia trayectoria, quien desde 2012 desempeña su cargo como Tesorero entre otras muchas funciones, como por ejemplo, ser uno de los principales enlaces entre las instituciones riojanas y la SEAE para la consecución del XIII Congreso SEAE realizado con mucho éxito en Logroño, CC.AA. de donde procede. Otro de los cargos que repite pero con nueva función es Franco Llobera, nuevo Secretario de la JD, quien aportará su experiencia de más de 30 años en la asistencia técnica para el desarrollo de sistemas alimentarios y agroecológicos locales que realiza en organizaciones como la Red Terrae.

Como vocales, las personas postuladas y elegidas han sido: Marisa Reig, Licenciada en Farmacia; agricultora y ganadera ecológica de amplia trayectoria; Pilar Galindo, socióloga, panadera, ecofeminista, escritora y educadora en alimentación agroecológica, consumo responsable, salud alimentaria y ambiental (repite como miembro de la JD); Alfons Domínguez Gento, del Servicio de Producción Ecológica de la Estació Experimental Agrària de Carcaixent (GVA); Mª José Payá Valdés, ingeniera agrónoma que trabaja actualmente como profesora de formación profesional agraria; Isabel González Díaz de Villegas, Licenciada en Informática además de agricultora y ganadera ecológica en Cantabria; y Karen Hoberg, economista de formación y especializada en temas como la Cooperación para el Desarrollo o Políticas de Desarrollo Rural.

Todas estas personas hacen una firme apuesta por formar parte de la SEAE y trabajar para que siga siendo una organización de referencia dentro del ámbito agroecológico y una entidad decisiva en el camino hacia una transición agroecológica del modelo agroalimentario actual.