El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha lanzado a consulta pública la modificación del proyecto de Real Decreto 1049/2003 relativo a la norma de calidad de la miel, ante la necesidad de implementar un origen en el etiquetado de la miel más claro y útil para los consumidores.

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha expresado en diferentes ocasiones la necesidad de implementar esta medida, ya que el actual etiquetado, autoriza la denominación “mezcla de mieles procedentes de la UE y no procedentes de la UE”, que permite que una miel con menos de un 1% de miel española o europea puede utilizar la denominación europea. Es importante resaltar que el porcentaje con esta mención de origen en el etiquetado de la miel, “mezcla de mieles procedentes de la UE y no procedentes de la UE”, es la que mayoritariamente se encuentra en el comercio, algo claramente insuficiente para que los consumidores realicen una elección de compra clara e informada.

Se busca evitar que se utilicen pequeñas cantidades de una miel española o europea para dar un marchamo de calidad a un producto que no lo tiene

La indicación del país de origen de forma obligatoria es un paso adelante para facilitar esta información. Sin embargo, para Cooperativas Agro-alimentarias de España una normativa que contemple exclusivamente la enumeración de los países es insuficiente. Por ese motivo, “hemos propuesto que se obligue a indicar el porcentaje de miel de cada origen y que el orden en que se enumeren sea de mayor a menor. De no ser así, no se alcanzaría el objetivo de que no se utilicen pequeñas cantidades de una miel española o europea para dar un marchamo de calidad a un producto que no tiene globalmente esas cualidades, y se continuaría dando una información errónea al consumidor y perjudicando a nuestro sector apícola”.

Los consumidores son cada vez más conocedores de las ventajas sanitarias, ambientales y sociales del Modelo Europeo de Producción, y del esfuerzo que hacen los productores para cumplirlo. Por ello, desde Cooperativas Agro-alimentarias de España “defendemos un etiquetado claro de origen, que valore el modelo europeo de producción y el valor medioambiental de nuestra apicultura”.

España es el principal productor de la Unión Europea, y una buena parte de la producción tiene como destino el mercado europeo y otros mercados exteriores. Por ello, desde el punto de vista comercial el modelo actual supone una competencia desleal, ya que impide poner en valor los costes asociados a nuestro modelo productivo y al papel medioambiental que ejercen nuestras abejas, de ahí que se pide marcar el origen en el etiquetado de la miel.

Consulta pública MAPA. https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/participacion-publica/miel.aspx