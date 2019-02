En su firme apuesta por la diversificación, la bodegega sanluqueña Delgado Zuleta ha ampliado el acuerdo que mantenía con Copaboca, uno de los grandes grupos vitivinícolas del país, famoso por sus prácticas agroambientales sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, para ampliar el porfolio de vinos que distribuye en exclusiva en varias provincias. A los ya conocidos frizzantes de Copaboca, tanto la variedad “Secret Moment” como “First Dates”, se unen ahora etiquetas de algunas de las D.O. más importantes del país: Rioja, Ribera del Duero y Rueda.

Los nuevos vinos son el tinto Gorgorito crianza, de la DOCa Rioja; el tinto Gorgorito roble, de la DO Ribera del Duero y envejecido cinco meses en barricas de roble americano y francés; el blanco Juan Galindo, de la DO Rueda, un monovarietal de Verdejo fresco y elegante; y el blanco Gorgorito, también de la DO Rueda y que atesora medallas en concursos como el Challenge International du Vin, el Decanter World Wine Awards o los premios Zarcillo, destacando el oro logrado en el certamen alemán Mundus Vini.

Este nuevo acuerdo se suma a los ya alcanzados con La Soterraña, otra gran bodega vallisoletana de la que también se distribuyen algunos de sus vinos en exclusiva en la provincia de Cádiz; con Bodegas Aragonesas, una de las bodegas más importantes de España y de la que Delgado Zuleta ha distribuido más de 7000 cajas en 2018; o con la empresa El Majuelo, para la elaboración de salsas y vinagres.

Según ha comentado José Federico Carvajal, director comercial de Delgado Zuleta, “es una gran noticia que ampliemos estos acuerdos, porque significa que estamos haciendo las cosas bien y que la política comercial y de diversificación está yendo por el camino correcto”, además de poner el acento en el “enorme valor que tiene asociarnos con marcas de este nivel”, como asegura.