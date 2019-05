UPA-UCE Extremadura ha denunciado la especulación de precios por parte de las centrales hortofrutícolas, que continúan saltándose la ley y realizan las operaciones sin contrato y a “resultas”, es decir, sin un precio fijado en esta campaña de la fruta.

“Ya estamos viendo cómo las centrales están aceptando precios que rondan los 30 céntimos por debajo del año pasado, cuando tenemos una cosecha normal a nivel europeo. Por desgracia, estas pérdidas se las trasladarán a los agricultores en diciembre, varios meses después de haber entregado su fruta”, destaca el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas.

Ante esta situación de la campaña de la fruta, desde UPA-UCE reclaman que la administración “actúe de una vez” y garantice el cumplimiento de la ley de mejora de la cadena y, por tanto, que la AICA actúe en Extremadura igual que está actuando en Murcia, inspeccionando las prácticas abusivas de los agentes de la cadena alimentaria y, sobre todo, la existencia o no de contratos y su contenido para proteger a los agricultores como eslabón más débil de la cadena alimentaria.

Además, esta organización agraria exige que las sanciones sean públicas para que se conozca quienes son los incumplidores.

“Estamos muy preocupados por los efectos negativos que estas prácticas tienen para los ingresos de los agricultores porque el comprador de fruta, al que no se le obliga a pagar un precio establecido mediante un contrato (con plazos de pago), se va a preocupar más por su propio margen comercial que por mantener unos precios en el mercado que sean suficientes para pagar un precio correcto al agricultor”, explica Huertas.

José Delgado Yerga, presidente de la sectorial de frutas y hortalizas de UPA-UCE Extremadura, ha destacado que los agricultores afrontan esta campaña de la fruta con “incertidumbre y precios ruinosos”. “Si a mí ahora me dicen que me van a pagar el kilo de ciruela a 12 céntimos, preferiría quedar el fruto en el árbol porque con eso no pago el coste de mano de obra de la recolección. Necesitamos tener precios justos de una vez porque, de no ser así, esta situación nos llevará a la ruina”, lamenta Delgado.

Situación de campaña de la fruta

La producción estimada para esta campaña de la fruta en Extremadura, que ya se encuentra en plena recolección de variedades como el melocotón rojo y cereza, se sitúa en torno a las 240.000 T, descenso de un 8% con respecto al ejercicio anterior.

Las estimaciones que manejamos desde UPA-UCE apuntan a una merma en la cereza temprana en torno al 15% como consecuencia de las fuertes lluvias registradas durante el mes de abril y mayo en el norte cacereño.

También se ha registrado un pedrisco importante en nuestra región, que ha afectado sobre todo a las Vegas Altas del Guadiana, recibiendo Agroseguro declaraciones de siniestro de pedrisco de 6.360 has en Extremadura, con una previsión de indemnización de 20 millones de euros. También se han registrado problemas importantes de pedrisco en otras comunidades autonomías como Murcia y, por eso, desde UPA-UCE pedimos a Agroseguro que “vigile que la fruta indemnizada no salga a los mercados generando así mayores problemas”.

“Esperamos una buena campaña en cuanto a producción y calidad pero necesitamos que se resuelva el problema de los precios porque los agricultores llevan años de pérdidas y no pueden aguantar más”, mantiene Huertas.

UPA-UCE anima a los agricultores a denunciar estas prácticas fraudulentas y se pone “a su disposición” para que presenten denuncias a través de esta organización, preservando su anonimato.

“Queremos dejar claro que a nosotros quien nos compra la fruta son las centrales hortofrutícolas y no estamos dispuestos a que sigan regalando el fruto de nuestro trabajo y escondiéndose detrás de la distribución”, sostienen desde UPA-UCE

“Tenemos que acabar con esta situación porque la fruta de hueso no recibe ayudas directas de la PAC, por lo que los agricultores tienen que vivir con el precio que les imponen. Además, el sector de la fruta genera miles de empleos en Extremadura, siendo un sector muy social y del que dependen comarcas enteras de las Vegas del Guadiana”, destaca Huertas.

(Foto acto: UPA-UCE)