El responsable de Vino de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, Alejandro García-Gasco Alcalde, aprovechando el Día Movimiento Vino D.O., un importante día de visibilización, ha analizado diversos algunos aspectos que afectan al sector del vino y que condicionan el futuro del mismo: el cambio climático, consumo y autorizaciones

Según García-Gasco, el cambio climático se ha convertido en un tema recurrente que está condicionando a todos los sectores, no solo al vitivinícola, “es importante definir cómo nos está afectando, cómo será necesario adaptarse a este cambio que se está produciendo en un escenario de escasa pluviometría, altas temperaturas, entre otras”.

Por otro lado, el responsable de Vino de UPA Castilla-La Mancha incide en cómo está evolucionando el consumo tanto a nivel mundial como estatal. Si a nivel mundial se encuentra en ascenso “el sector tiene por delante la dura tarea de incrementarlo a nivel estatal, con la pretensión de mejorar las campañas anteriores y sobrepasar los 11 millones de hectólitros; siempre respetando nuestra premisa del consumo moderado”.

Es fundamental un Plan Estratégico del Vino estatal al igual que la tienen en otros países

Finalmente, otro de los temas estrellas es la Política Agrícola Comunitaria y cómo la reducción de presupuesto y todos sus elementos condicionarán pues “en un escenario de mercado globalizado, el único sistema de regulación que hay el sistema de autorizaciones”.

Así, recuerda “la importancia de las decisiones que se toman lejos del terruño y el miedo a que cada reforma de la PAC lo toque y revise todo en el sector”. La organización destaca que el Plan Nacional del Vino se encuentra en esta partidas y pese a que el sector del vino tienen un programa aprobado hasta 2023, estas reducciones afectarán.

A la vista de estos elementos condicionantes según la OPA, para futuras campañas, “deberíamos de autoregularnos; no nos queda otra en el sector”, añadiendo que “la gran pregunta es si el sector ha aprovechado estos años de escasa producción para planificar de cara al futuro y mantener mercado y precios. El viticultor debe de mentalizarse que no se gana más dinero con la cantidad, sino con la calidad y en el mercado. Posicionarse en un mercado en expansión, y para ello el trabajo de las D.O. es fundamental”.

“El sector debería de aprovechar LA situación actual para no volver a tener precios ruinosos”

Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos recuerdan que es fundamental un Plan Estratégico del Vino estatal al igual que la tienen en otros países. Y, por supuesto, en Castilla-La Mancha, un Plan que desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos confían en que salga adelante pronto.

En un día de celebración y visibilización como el Día Movimiento Vino D.O., es necesario aprovechar la situación actual, evitar fluctuaciones o variaciones tan grandes que hagan peligrar la viabilidad más allá de lo que ya está. “No hay apenas existencias, las campañas están siendo bajas, el precio de nuestros vinos está subiendo un poco. El sector debería de aprovechar esta situación para no volver a tener precios ruinosos como ha sucedido en otras épocas”, concluye Alejandro García-Gasco Alcalde, responsable de Vino de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos.

El DÍA MOVIMIENTO VINO D.O. se celebra el próximo 12 de mayo y es una jornada participativa, popular y festiva en la que participan 28 Denominaciones de Origen, de 13 Comunidades Autónomas, con diferentes eventos para poner en valor el vino de calidad que se produce en su entorno.

Es una iniciativa de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), la organización que representa a las denominaciones de origen de vino.