En estos momentos, a las puertas del inicio de la vendimia en Extremadura, que coincide con la recolección de la fruta y la recolección de hortalizas de huerta, la Unión de Extremadura saca a la luz una dura realidad: se trata de un momento laboral que tendría un gran porvenir en la región si no hubieses el problema de la mano de obra nacional y regional, hasta el punto de preguntarse “¿Dónde están los 97.900 parados extremeños”.

Por eso, la organización destaca que en cualquier explotación agraria “que te acerques, si la misma se encuentra en recolección, podremos detectar que el 90% de la nacionalidad de los recolectores son rumanos y magrebíes, ya que mano de obra extremeña no se encuentra”.

Critican que no haya mano de obra extremeña y que luego los sindicatos pidan que se rebaje el número de peonadas de la AEPSA

Para la vendimia se utilizan alrededor de los 380.000 jornadas, más de 350.000 para la recolección de la fruta, mas de 100.000 para los cultivos de huerta y más de 250.000 jornadas para el resto de labores (aceituna de mesa, etc.) que se realizan en un periodo aproximado de 3 meses, lo que significa que se están dando alrededor de 1.100.000 de jornales, donde la mano de obra autóctona brilla por su ausencia.

“A los agricultores y ganaderos extremeños no nos importa la nacionalidad de la mano de obra, lo importante es que esta exista para poder recolectar los productos en el momento justo de madurez, algo que no está sucediendo. Hemos tenido problemas para la recolección de la cereza en el Jerte, en la recolección de la fruta en las Vegas del Guadiana, en la vendimia, no hay manos de obra para la recolección de patatas, pimientos, melones, sandías etc. por lo que en muchas ocasiones no se planta un producto por la previsión de que no va a haber mano de obra para su recogida”, se lamenta la Unión de Extremadura.

Al mismo tiempo que detectan esta carencia de mano de obra, observan en los medios de comunicación que en Extremadura tenemos actualmente 97.900 parados, para criticar que “dentro de unos días los sindicatos exigirán a las administraciones que se bajen el número de jornadas trabajadas para poder cobrara la AEPSA (PER), parece que les fuera imposible juntar 30 jornadas, cuando tenemos más de 8.000 trabajadores extranjeros en la Región”.

Por ello, la Unión Extremadura ha solicitado una reunión urgente con a la Consejera de Educación y Empleo, Dña. Mª Esther Gutiérrez Morán para trasladarle este problema y para solicitarle la aprobación de medidas encaminadas a que se ponga a disposición de los empresarios agrarios la mano de obra disponible teniendo en cuenta el alto número de parados extremeños.