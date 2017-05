El número de parados en el sector agrario se situó en 173.262 personas al finalizar el pasado mes de abril, lo que representa una bajada del 6,13% -11.330 personas menos- respecto a marzo y un descenso del 13,49% -27.022 personas menos- en su variación anual.

El paro agrícola relativo solo al colectivo de extranjeros afectó a 41.542 personas, lo que representa un descenso del 8,73% respecto a marzo de 2017, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Andalucía fue la comunidad autónoma que registró un mayor descenso en el número de parados en el sector agrario respecto a marzo (-4.222 parados), seguida de Extremadura (-1.464) y Cataluña (-1.1531); mientras que no se registraron ascensos en ninguna comunidad autónoma.

En términos absolutos, la comunidad autónoma con más población desempleada en la actividad agrícola es Andalucía, ya que el paro sectorial afecta a 66.896 personas; esta cifra contrasta con la de Cantabria (708 personas desempleadas en el sector agrícola), que aparece en el lado opuesto.

En general, el número de parados en el sector agrario registrados en los servicios públicos de empleo se redujo en abril hasta los 3.573.036 personas, la cifra más baja desde 2009, tras experimentar el mayor descenso mensual de la serie histórica, con 129.281 parados menos.

El número de desempleados disminuyó en 438.135 personas, marcando también una bajada histórica.

PARO REGISTRADO EN ABRIL DE 2017 COMUNIDADES/CIUDADES AUTÓNOMAS Nº PARADOS VARIACIÓN MENSUAL (personas) (personas) --------------------------------------------------------------- ANDALUCÍA 66.896 -4.222 ARAGÓN 4.583 -743 PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.589 -13 ILLES BALEARS 749 -80 CANARIAS 5.085 -40 CANTABRIA 708 -25 CASTILLA-LA MANCHA 19.448 -705 CASTILLA Y LEÓN 10.577 -545 CATALUÑA 10.379 -1.153 COM. VALENCIANA 15.923 -707 EXTREMADURA 10.702 -1.464 GALICIA 7.521 -272 COM. DE MADRID 3.725 -130 REGIÓN DE MURCIA 7.951 -638 C. FORAL DE NAVARRA 2.156 -237 PAÍS VASCO 3.095 -84 LA RIOJA 1.990 -263 CEUTA 78 -2 MELILLA 107 -7 ------------------------------------------------------------- TOTAL 173.262 -11.330