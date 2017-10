El paro en la agricultura descendió en septiembre en tasa mensual (-2,98% o 4.838 parados menos) e interanual (-5,1% o 8.469 desempleados menos), con lo que se situó en 157.660 los desempleados en este sector registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo Estatal (SEPE). De esta forma, se sitúa en el número total más bajo desde que comenzara el año, con 173.477 desempleados en enero.

La cifra total de parados registrados es de 3.410.182, el 0,82% más en comparación con agosto, pero el 8,34% menos frente al mismo mes del año anterior, y se mantiene así en su nivel más bajo de los últimos 8 años.

Andalucía vuelve a liderar el descenso en el sector mientras que en el polo contrario figura Cataluña

Por autonomías y en el sector agrario, destaca la caída de paro en Andalucía, con 5.228 desempleados menos, hasta 64.189, y vuelve a ser la autonomía que encabeza el paro agrario, y en la Comunidad Valenciana, con 1.106 personas paradas menos, hasta 13.932.

En el polo contrario, figura Cataluña, donde engrosaron las listas del paro 1.336 personas más, hasta un total de 9.639 desempleados agrarios.

Por otro lado, el número de contratos indefinidos en agricultura, aunque registró una bajada del 7,89% en variación mensual (111 contratos menos en comparación con agosto), despuntó el 74,76% frente a septiembre de 2016, con 554 contratos más.

PARO REGISTRADO EN AGRICULTURA POR CCAA. SEPTIEMBRE 2017 ----------------------------------------------------------------- CCAA TOTAL VARIACIÓN MENSUAL ----------------------------------------------------------------- ANDALUCÍA 64.189 -5.228 ARAGÓN 4.212 419 PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.448 83 ILLES BALEARS 676 56 CANARIAS 4.401 -243 CANTABRIA 580 16 CASTILLA-LA MANCHA 14.176 -322 CASTILLA Y LEÓN 7.957 -482 CATALUÑA 9.639 1.336 COM. VALENCIANA 13.932 -1.106 EXTREMADURA 11.734 996 GALICIA 6.441 360 COM. DE MADRID 3.266 47 REGIÓN DE MURCIA 8.955 -244 COM. FORAL DE NAVARRA 1.837 -37 PAÍS VASCO 2.662 -180 LA RIOJA 1.391 -301 CEUTA 70 -7 MELILLA 94 1 ----------------------------------------------------------------- TOTAL 157.660 -4.838 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- FUENTE: SEPE