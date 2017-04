Más allá de las ferias agroganaderas, de las tradiciones y el folclore, Bizkaia cuenta con un amplio tejido de empresas y empresarios que son pilar de nuestra economía agraria. Los premios LORRA – LABORAL KUTXA reconocen por segundo año las explotaciones más avanzadas por su prosperidad y modernidad, con el objetivo de ponerlas en valor.

Tecnología, gestión de la calidad, sostenibilidad e innovación, son aspectos relacionados con muchas de las explotaciones agrícolas y ganaderas que hay en Bizkaia. El sector hace años que se “ha puesto las pilas” y cuenta con un amplio plantel de empresas consolidadas que han modernizado sus procesos y su gestión con muy buenos resultados, “tirando” de la economía local. Es la cara más desconocida del trabajo en los baserris, que pretende sacar a la luz, un año más, los premios organizados por LORRA, cooperativa que agrupa a las asociaciones agrícolas y ganaderas de Bizkaia sumando en su proyecto a más de 4.000 productores agroalimentarios, y su socio colaborador Laboral Kutxa.

Según Martín Uriarte, gerente de Lorra, “pretendemos realizar un acto de reconocimiento público a las explotaciones agrícolas y ganaderas consolidadas, que están soportando el gran peso de la economía agraria de nuestro territorio… estábamos viendo que son las olvidadas, con muy poca proyección social, y sin embargo son el motor de este sector. De ahí surgió la idea, junto con nuestro socio Laboral Kutxa, de premiar cada año a las mejores explotaciones vinculadas con ambas entidades.” El concurso tiene también por objeto contribuir a la modernización tecnológica de las explotaciones agrícolas y ganaderas a través de una herramienta de estímulo y divulgación y una sana competencia.

Los premios tienen un marcado carácter profesional-técnico e implica un estudio y valoración de las instalaciones candidatas. Así, de los 38 candidatos presentados, el jurado ha seleccionado a 12 explotaciones, que ha visitado y valorado según criterios globales. En este sentido se han premiado aquellas explotaciones que destacan no sólo por su nivel técnico y económico, sino también por sus métodos de producción orientados a una gestión sostenible de los recursos. “En el momento actual, y dadas las nuevas directrices productivas que emanan de la Política Agrícola Comunitaria, es de interés el contemplar la explotación como un todo, donde criterios productivos y medioambientales se tratan de forma conjunta,” destaca Martín Uriarte.

A todos estos criterios responden con sobresaliente la explotación de vacuno leche de los hermanos Hernaiz de Karrantza y la explotación hortícola Barrenetxe de Markina, ganadores en la sección de ganadería y sección agrícola, respectivamente.

Los tres hermanos Hernaiz dan continuidad al negocio de ganado lechero que iniciaron sus padres y lo han modernizado incorporando robots de ordeño para llegar a una producción anual de 1.900.000 litros, contando con una superficie agrícola de 50 hectáreas que produce forrajes para alimentar el ganado.

Barrenetxe S. Coop es una cooperativa singular en el sector hortofrutícola de Bizkaia, con la vocación de legar a las generaciones de socios futuras los activos para desarrollar una horticultura sostenible. Integra 22 horticultores que de forma organizada cultivan hortalizas en 5 poblaciones de Bizkaia.

La mujer tiene protagonismo especial con el premio “Ekinaren Ekinez”, un reconocimiento a la trayectoria profesional de una mujer agrícola o ganadera. Este año se ha señalado la trayectoria de la ganadera de vacuno de leche Miren Ardeo del caserio Etxe-Alai de Gatika. Una mujer que vino de ultramar desde donde emigró hace unos 50 años y junto con sus padres y hermano montó una explotación ganadera en Bizkaia que ha seguido trabajando para aumentar el número de animales, mejorar la genética de su cabaña ganadera y las propias instalaciones de la explotación. Ha conseguido que sus tres hijos se hayan ido incorporando a la explotación ganadera introduciendo la tercera generación de ganaderos en la empresa.

Como explotaciones notables de Bizkaia destacan también los dos finalistas en la sección de ganadería: CB Mañondo, en Izurtza, es una explotación ganadera que apuesta por el desarrollo de razas autóctonas locales, con diversidad de actividades agrarias, como el queso y el horno artesano de pan. Iturbe Anaiak Abeltzaintza, en Arrieta, es una explotación que une a toda una familia de 5 hermanos en el ciclo de la producción de carne y también de la comercialización a través dos carnicerías propias.

En la sección agrícola la excelencia se escribe con nombre propios en otras dos explotaciones. Tras el apellido Madariaga está una explotación agrícola familiar ubicada en Arrazu con más de 20 años de trayectoria que se ha renovado con la incorporación de Asier Madariaga como sucesor de sus padres, con producto label y certificado de producción integrada.

Itziar Etxebarría en Gatika, continua también la labor de su padre y gestiona mas de 6 Has de frutales, así como 4 Has de viñedos, elaborando cerca de 25.000 l de sidra con Eusko Label.

Desde la organización resaltan el alto nivel técnico de todas las explotaciones presentadas, “Tenemos un muy buen nivel de profesionales en los baserris de Bizkaia”, destaca el Gerente de Lorra. “A través de estos premios pretendemos homenajear a las explotaciones profesionales agrarias ligadas a nuestro movimiento asociativo y contribuir a que sus logros sean más visibles ante la opinión pública”.

Más información sobre las explotaciones

CB HERNAIZ. Ganador sección de ganadería.

Explotación de ganado lechero Frisón ubicada en el barrio Otides el Valle de Carranza. Compuesta por tres hermanos Hernaiz, Iñigo, Asier y Rafa, este último recién incorporado a la granja, y desarrollando la explotación que iniciaron sus padres Rafael y Cristina. Explotación moderna en la que destaca la inversión reciente en Robots de Ordeño DeLAval, lo que ha supuesto un incremento de productividad y calidad de vida. En la actualidad manejan 140 vacas de ordeño y otras 100 de recría en las mejores condiciones de bienestar animal e higiene de la leche. Con la incorporación de Rafael, ampliaran en 2017 a un tercer robot y llegaran a 190 cabezas de ordeño y a una producción anual de 1.900.000 litros. La superficie agrícola es de 50 hectáreas para la producción de forrajes para alimentar el ganado. Socios de la GUVAC S COOP, de BIFE y de KAIKU S. COOP.

BARRENETXE S.COOP. Ganador Sección agrícola.

Cooperativa singular en el sector hortofrutícola de Bizkaia, donde los socios son a la vez trabajadores y propietarios conformando una cooperativa de trabajo asociado desde 1980, con la vocación de legar a las generaciones de socios futuras los activos para desarrollar una horticultura sostenible. Actualmente son 22 horticultores que de forma organizada cultivan hortalizas en 5 poblaciones de Bizkaia (Gatika , Gizaburuaga, Gamiz, Berriatua y Etxebarria), en 14 Hectáreas de invernadero y 6 hectáreas de hortaliza al aire libre. Cultivos tanto en tierra vegetal como en hidroponía en invernaderos que van desde los túneles sencillos hasta multicapillas de plástico, placa o cristal, con diferentes tecnologías de apoyo energético y control de variables climatológicas, modernizando constantemente las explotaciones. Las hortalizas más importantes que cultivan son: tomate Label, pimiento Gernika, lechuga Batavia, acelga amarilla, puerro país, judía verde, cebolla roja, calabacín blanco, calabaza y todas aquellas especies de temporada que demanda el cliente. Certifica todas las parcelas de producción con el certificado de buenas prácticas agrarias ,Global Gap, y mantiene la certificación de Produccion Integrada del País Vasco para tomate Label, pimiento Gernika, lechuga Label y acelga euskal baserri. Garantiza la gestión de la selección de sus hortalizas bajo la norma ISO 9001:2008 de manipulación de alimentos hortofrutícolas. Desde el año 2004 participa con Garaia Koop. en Artandi, en la producción de ensaladas de cuarta gama basadas en la lechuga Batavia. Genera una media anual de 50 puestos de trabajo.

CB MAÑONDO. Finalista sección ganadería.

Explotación que apuesta por el desarrollo de razas autóctonas locales con ganado ovino de razas latxa y sasiardi, vacuno pirenaico, equino caballo de monte del país vasco, y cerdo euskaltxerri. Ubicado en el barrio Ortuzar del municipio de Izurtza está compuesta por Jesús Garate y Nerea Goiti, y desarrollando la explotación que iniciaron sus padres Damián y Mertxe. Explotación moderna en la que destaca la inversión reciente en equipamiento de ovino lechero y vacuno, junto la diversidad de actividades agrarias, entre las que destacan el queso, corderos, carne de vacuno y cerdo y el horno artesano de pan. La ganadería se compone de un total de 669 cabezas entre todas las actividades en condiciones excepcionales de bienestar animal e higiene. Gestionan una superficie agrícola de 130 hectáreas de pastos y otros forrajes. Socios de la Asociaciones ACOL, ASGAPIR, BISAREL, BIZEL, BIETXE y ARTZAI GAZTA S.COOP.

ITURBE ANAIAK ABELTZAINTZA SC. Finalista sección ganadería.

Explotación de vacuno de raza Blonda ubicado en el barrio Makuleta del municipio de Arrieta. Está compuesta por Jose Jesús y Alberto Iturbe y por Montserrat Ordorika. Explotación en la que destaca aparte de la producción de carne la mejora genética para la venta de sementales y otros animales de vida, ganando numerosos premios en concursos nacionales a lo largo de su trayectoria. Toda la producción de carne se vende a través de dos carnicerías ubicadas en Gernika gestionadas por otros tres hermanos, Fermín, Jon y Begoña, cerrando así el ciclo de la comercialización. La ganadería se compone de 80 vacas adultas y 50 de recría en muy buenas condiciones de bienestar animal e higiene. Se ceban al año alrededor de 100 cabezas para carne entre terneros, bueyes y vacas de pesos y edad elevados. La superficie agrícola es de 45 hectáreas fundamentalmente de pastos y de otros forrajes para alimentar el ganado. Socios de la asociación Bizkaiko Blonda Elkartea.

ASIER MADARIAGA. Finalista sección agrícola.

Explotación familiar Hortícola en exterior y bajo invernadero, así como frutícola sita en Arrazu en la que el titular se ha incorporado recientemente a la explotación trabajando con sus padres Vitoriano y Garbiñe. Presenta 5000 m2 en invernaderos multicapilla y túnel y 3 Has de huerto hortícola en exterior donde cultiva pimiento choricero deshidratado y gernika, guindilla, acelga (15 Tn), calabacín (23 Tn), calabaza , puerro (100.000 Ud),… Presenta, así mismo, 5,34 Has de Kiwi produciendo 120 Tn. Comercializa a través de la central hortofrutícola de GARAIA con producto label, con certificado PI (Producción integrada) en productos hortícolas y en Kiwi. Realiza auditorias calidad Global Gap. Cultivo Tradicional, nivel técnico medio, manejo correcto, trayectoria profesional de la explotación superior a 20 años.

ITZIAR ETXEBARRIA. Finalista sección agrícola.

Explotación familiar de larga tradición y trayectoria en fruticultura sita en Gatika. Itziar recibió la explotación agraria de su aita, Jose Etxebarria, y con su marido David Gestiona mas de 6 Has de frutales de manzano de sidra (3 Has), manzana de mesa (2 has) , kiwi, peras , nogales , entre otros, así como 4 Has de viñedos que gestiona a través de la bodega Butroi. Elabora cerca de 25.000 l de sidra con Eusko Label y apuestan por la DO Euskal Sagardoa, en trámites. Han realizado mejoras en bodega de sidra, con asesoramiento desde Sagardogileak Elkartea. Comercializa en ferias con sidra, txakoli, fruta,… obteniendo importantes y continuados premios en concursos agrarios. Explotación referente en venta de fruta y planta frutal de vivero. Manejo correcto, participación activa en el sector agrícola, compromiso con el medio rural y la producción de calid