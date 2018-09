El President del Gobierno de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ha negado a recibir a los productores y propietarios de fincas rústicas afectadas por la Xylella Fastidiosa de la provincia de Alicante, representados en la Plataforma Axfa y apoyados por la organización de los agricultores y ganadores ASAJA Alicante, que reconocen que “se han quedado atónitos al recibir la negativa por respuesta por parte del President de la Generalitat”.

En la petición de reunión los afectados y el presidente de ASAJA Alicante, Eladio Aniorte, trasladaban a Puig “la absoluta desesperación, impotencia y convulsión creciente de los afectados y vecinos al ver cómo pierden sus árboles y en muchos casos, su actividad económica y medio de vida”.

El Plan de Contingencia prevé la erradicación del 50% de la agricultura de secano de las comarcas del Comtat y las Marinas

Por ello, pedían que, al menos, les atendiera. “Parece mentira que no se digne ni siquiera a escucharnos. Desde un principio, han demostrado una falta total de empatía hacia los ciudadanos y sus problemas. No tienen ni la transparencia de que la que tanto presumen, ni la comprensión que merece cualquier agricultor afectado. Intentan colocarse de perfil pese a la gran envergadura de la plaga, que tendrá consecuencias aún más terribles si la administración no solicita la sustitución de la erradicación por medidas de contención”, afirma el presidente Aniorte.

El Plan de Contingencia prevé el arranque de más de 55.800 árboles (entre almendros afectados por la Xylella Fastidiosa y sanos). Estos datos suponen la erradicación del 50% de la agricultura de secano de las comarcas del Comtat y las Marinas, con las terribles secuelas que este hecho tendrá sobre el territorio y la economía de la zona, en la que muchas veces solo es posible obtener ingresos recurriendo a la producción agraria o al agroturismo. “No entendemos que por una parte, afirmen que impulsan políticas para frenar el despoblamiento y que, por otra, terminen con la forma de vida que tienen nuestros pueblos, denuncia el vicepresidente de la Plataforma de Afectados por la Xylella Fastidiosa, Francisco Javier Molines Sifre.

La Palataforma Axfa y ASAJA Alicante no se cansan de denunciar que el Plan de Contigencia que aplica la Conselleria de Agricultura ni siquiera es efectivo, tal y como demuestra el avance de la plaga y que la bacteria haya saltado de los almendros a otras especies arbóreas como el romero, la manzanilla, la siempreviva, aliaga y aladierno.

Viajarán a Bruselas para reunirse con la CE y recuerdan a Puig que la propia UE reconoce la posibilidad de contención en lugar de rradicación

Además, denuncian que Alicante es la única provincia de toda la Unión Europea en la que se están aplicando una erradicación tan agresiva, medida que ya ha sido revisada y actualizada incluso por la Unión Europea en el Anexo II de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/789, que establece: “cuando la bacteria está totalmente establecida, la erradicación ya no es posible y solo se pueden tener en cuenta medidas de contención”. Así es como, por ejemplo, ya se hace en Italia (en concreto, en las provincias de Lecce, Brindisi y Taranto), en Francia (en regiones como Córcega) y en España (Islas Baleares).

La citada resolución también recoge la medida que ASAJA y Axfa solicitan al concretar que “si en otra zona de la UE se demuestra que la bacteria lleva presente desde hace tiempo y la erradicación ya no es posible, el organismo oficial competente podría aplicar en esa zona, medidas de contención en lugar de medidas de erradicación, para así poder proteger los sitios de producción y las plantas con particular valor cultural, social”, tal y como sucede con los almendros de Alicante.

Ante el desastre ecológico que está ocurriendo y el atentado mediomabiental que están cometiendo, ambas entidades han remitido un escrito a la Vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, para “pedir su ayuda o al menos, para que primero nos escuche y después decida su punto de vista sin pasar por encima de los agricultores”.

La Asociación de Afectados por la Xylella Axfa está preparando un desplazamiento a Bruselas para despachar directamente el tema con los mismos responsables de Sanidad Vegetal en la Comisión Europea. En el ámbito europeo, han llegado a la conclusión de que establecer protocolos rígidos de “café para todos” no está dando resultados pues el comportamiento de la bacteria difiere mucho en cada territorio.

En consecuencia, están explotando otras expectativas adaptadas a cada caso concreto. Los afectados tienen interés en expresar directamente lo que está pasando en Alicante, pues la información que transmite el Consell es sesgada y no cuenta el escenario real y disparatado que está ocurriendo con la gestión de la Xylella Fastidiosa”, concluye Aniorte.