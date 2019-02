La organización profesional agraria ASAJA Murcia ha “puesto el grito en el cielo” ante los nuevos bloqueos a camiones españoles en Francia por parte de los denominados ‘chalecos amarillos’, ante la total pasividad de las autoridades comunitarias y españolas.

Según ha explicado el Secretario General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, “no se puede consentir esta situación, y lo que es peor, las Autoridades de la Unión Europea no sancionan a Francia por no garantizar la libre circulación de mercancías. Ante estos bloqueos, nuestras empresas y cooperativas no pueden cumplir los plazos de entrega de cítricos, hortalizas y resto de producto”.

“Con campañas de precios ruinosos que estamos soportando, muchos nos preguntamos qué futuro tiene la Unión Europea como mercado único. La respuesta nos la puede dar ya los políticos”, apunta Gálvez Caravaca.

Además, el titular de ASAJA Murcia “hay que parar ya este atropello contra el sector hortofrutícola español, es una barbaridad que está haciendo mucho daño a nuestros agricultores y empresas, y los política tienen ya que ponerse a trabajar y defender, de una vez por todas, nuestros intereses”.

Cabe recordar que los sindicatos franceses se han puesto en huelga junto a los ‘chalecos amarillos’ y se manifestaron contra las políticas económicas de Emmanuel Macron este martes día 5.

La huelga general convocada por el sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) se hizo sentir desde las primeras horas de este martes con piquetes en lugares de trabajo, bloqueo en universidades y paro en sectores del transporte, que afecta directamente a los camiones españoles.

Los chalecos amarillos y sindicatos, en una nueva y masiva jornada de protestas, unieron fuerzas contra el Gobierno de Emmanuel Macron. También se registraron choques entre la Policía y los manifestantes.

La CGT francesa inundó las calles del país galo denunciando las difíciles condiciones en el sector laboral y exigieron mejores salarios y reformas en el sistema tributario.