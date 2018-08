La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y la empresa de fertilizantes ecológicos, Agriges, han dado a conocer a los agricultores en el parque natural de la Albufera un tratamiento nutricional de residuo cero que pretende ser una alternativa frente a ataques de patógenos como la pyricularia y busca lograr un aumento de la productividad y un reverdecimiento de los campos de arroz.

El ensayo, realizado de forma conjunta entre AVA-ASAJA y Agriges, está llevando a cabo diversas pruebas de aplicación de este abono, conocido como “Tantra Arroz” a fin de potenciar la nutrición del cultivo. Hasta la fecha ya ha sido probado en más de 3.000 hectáreas entre la zona de Valencia y el Delta del Ebro. “Hemos conseguido tener a la planta en alerta de forma constante para que ante cualquier ataque de pyricularia desarrolle su defensa muy rápidamente”, afirma el responsable de ventas de Agriges, Sandro Pérez.

La pasada campaña se lograron entre 600 y 700 kg más de arroz por hectárea en las variedades J. Sendra y Piñana

“Lo que tiene de especial nuestro producto es que es de residuo cero y ecológico. No atacamos los hongos, ya que no trabajamos con fitosanitarios, sino que se trata de abonos que por su composición preparan a la planta ante el ataque del hongo. Por tanto, es un producto beneficioso para la ecosostenibilidad y nos ofrece armas para luchar donde el químico ya no llega por plazos de seguridad o por no disponer de más materias activas”, sostiene Pérez en el acto desarrollado en La Albufera.

El sector arrocero valenciano de La Albufera se encuentra en una situación muy complicada debido a la escasez de fitosanitarios que prevengan las enfermedades de este cultivo y este producto se presenta a los agricultores como una posible alternativa de cara al futuro. Los datos extraídos por la compañía Agriges tras su aplicación muestran que en la zona del Palmar se consiguieron el año pasado entre 600 y 700 kg más de arroz por hectárea en las variedades J. Sendra y Piñana, mientras que en la zona del Saler y Alfafar se consiguió una producción normal, pese a ser un año con importantes mermas generalizadas de pyricularia en las variedades J. Sendra y arroz bomba.

El hongo de la Pyricularia oryzae y de helmintosporiosis son la principal enfermedad del arroz y si no se combaten de manera efectiva pueden provocar mermas de la totalidad producción, puesto que afectan de manera endémica y catastrófica a este cultivo en la Comunitat Valenciana, sobre todo cuando la afección se produce en las últimas fases del cultivo, momento en que se ha desarrollado el espigal. Por ello, el responsable de la sectorial del arroz de AVA-ASAJA, Miguel Minguet, sostiene que este producto podría suponer una “alternativa interesante ante la escasez de materias activas para combatir esta enfermedad, ya que estas se han reducido a la mitad en los últimos años, lo que crea problemas de resistencias y mayores costes para los agricultores”.

Por su parte, el Director de mercado exterior de Agriges, Pio Guarino, afirma que “esta entidad fue fundada con la intención de buscar productos innovadores con alto contenido tecnológico para garantizar el bienestar general de la planta y, al mismo tiempo, no dejar residuos en el cultivo para así beneficiar al consumidor. En este caso nos hemos centrado en el arroz de La Albufera, que constituye uno de los alimentos más importantes a nivel internacional”.