Las decisiones de Europa no siempre se entienden, aunque en ocasiones aciertan. Como la aprobación por parte de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo de modificar el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos para incluir al bosque medieterráeo y la dehesa. Un cambio que, como señala la vicepresidenta de esta Comisión, Clara Aguilera, en una entrevista a agroinformacion.com, “no está hecho, pero hemos dado un pasito más para mejorar esta situación. Y soy optimista en que se puede aprobar en el nuevo Reglamento Omnibus porque se ha hecho desde el consenso”.

Un Reglamento que se presenta prácticamente como la última oportunidad en varios años pàra modificar la PAC, ya que la eurodiputada socialista tiene claro que “ue hay poco se va a poder hacer” en esta reforma, tiempo suficiente para que los Estados abran un periodo de diálogo para encajar las piezas que aún quedan pendientes, en especial la posible rebaja del Presupuesto tras el Brexit.

Pese a todo, Clara Aguilera es optimista de cara a ese futuro Presupuesto. “Europa es más necesaria que nunca y por eso es necesaria dotarla de recursos propios que pueda ayudar a superar una posible negativa de los Estados y la mejor vía es dotarla de fondos propios”.

P.- Ha dejado Bruselas para venir a Jerez (Cádiz) para hablar de innovación como clave en el futuro de la PAC, ¿tan importante es?

R.- Tenemos que ir dirigiendo muchos más recursos de los que tenemos ahora a la innovación en la agricultura. Creo que esta PAC actual ha introducido aspectos novedosos en la innovación, como la medida 16 que tiene los programas del PDR, con la creación de esos grupos de innovación, donde participan los sectores productivos, los científicos, donde tienen opinión, creo que es muy importante.

Es cierto que es una nueva medida con pocos recursos. De hecho, creo que Andalucía ha dedicado en torno a unos 20 millones, poco dinero si se mira dentro del global que ronda los 1.600 millones al año. Es decir una pequeñísima parte, pero creo que la medida es importante, y aunque aún es pronto para valorarlo, va a dar muy buenos resultados y cuando llegue el futuro debate sobre la reforma de la PAC ya tendremos mejores resultados sobre estas medidas y el trabajo de estos grupos. Entonces habrá que analizar los datos, pero apuesto porque habrá que dedicar muchos más recursos dentro del segundo pilar del PDR a iniciativas de este tipo que, sin duda, nos va a dar grandes cambios.

La agricultura es un sector fuerte, que tiene una fuerte competitividad, pero tiene que apostar más por la innovación y por ello la PAC debe dirigirse más hacia esta innovación. Y tampoco se deben olvidar otros fondos, como el Horizonte 2020, que deben ayudar a la agricultura. Por eso me parece muy oportuno este tipo de jornadas y que una organización como Asaja organice iniciativas de este tipo,.

P.- habla del debate sobre la reforma de la PAC pero éste va a venir marcado especialmente por el Brexit y las consecuencias que conllevará…

R.- Existe ya una proyección de la CE sobre la repercusión que tendrá el Brexit y supondrá en torno a los 3.000 millones, lo que representa un agujero importante. Y nos preocupa porque es la primera vez que podemos abordar un nuevo marco financiero con mucho menos recursos, con un país que se va. Y permítame la comparativa pero esto es como un divorcio: lo que les queda a ambas partes son recursos más limitados.

Pero aunque preocupa, lo que se debe hacer es abordar con los 27 países una política que hasta ahora ha sido prioritaria y que necesita de recursos. O los ponen los Estados Miembros o se dota la UE de fondos propios suficiente para tener una nueva PAC cuyo objetivo es mantener los Presupuestos. Esa es nuestra línea de trabajo, pero hay que decirlo no es fácil.

P.- Dificultades que se deberán abordar con mucha negociación y mano izquierda. ¿Es optimista ante lo que pueda acabar consiguiendo?

R.- Creo que es más factible trabajar la línea de recursos propios que los Estados Miembros aporten más de lo que ahora aportan. Europa es más necesaria que nunca y por eso es necesario dotarla de recursos propios que pueda ayudar a superar una posible negativa de los Estados porque no quieren o no se puede. Es una opinión, pero creo es la vía más efectiva.

P.- Habla de la reforma de la PAC. ¿Cómo cree que se presenta y,s obre todo, cuándo cree que se va a afrontar realmente?

R.- Mi opinión personal es que la PAC actual se va a prorrogar, por lo menos, hasta 2021, pero con algunas de las modificaciones que irán en el Omnibus y que se acaben aprobando. Mi opinión es que lo que no se apruebe este año en el Omnibus para que entre en vigor el próximo año ya no va a ser posible hasta un nuevo marco. Porque hay que pensar que hay elecciones europeas, una nueva Comisión,… y por lo menos hasta el 2021 poco se va a poder hacer.

Lo que sí va a haber antes es una negociación sobre el marco Financiero Plurianual, que no es no una negociación de la PAC. Los agricultores pueden quedarse tranquilos. Este debate no llegará por lo menos hasta 2021 o 2022 y mientras se prorrogará la actual PAC. Y en este tiempo iremos viendo cómo suceden las cosas, cómo se asimila el Brexit y la salida del Reino Unido, cómo se decide qué recursos poner y qué queremos para el futuro de la agricultura europea.

P.- Un futuro que puede estar marcado por esa encuesta realizada por la CE en toda Europa y donde, dicen, que los sectores ecologistas son los que más se han movilizado…

R.- A mí no me da miedo que una postura basada en una maquinaria mejor engrasada tenga más peso en esta encuesta. Lo que debe convencer es el trabajo. Es cierto que los sectores agrarios son menos participativos en este tipo de consultas, lo que no lo justifica pero se puede entender por su trabajo diario. Y luego hay especialistas que hacen este tipo de cosas, como participar activamente en esta consulta.

Hay que esperar a ver qué análisis político hace la CE. Y yo como eurodiputada y representante de este país no creo que España pueda permitirse el lujo de permitir que la PAC varíe ni un céntimo y que las medidas que se tomen no sean acertadas. Que los grupos lobistas ecologistas son fuertes, sí; pero creo más en el trabajo de la gente. La encuesta va a dar un reflejo de la realidad y no un reflejo de los influencers de las redes sociales.

P.- Y hablando de trabajo, qué éxito el haber logrado por fin la modificación del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos…

R.- Hemos dato un pasito más para mejorar esta situación. En el Reglamento Omnibus hemos presentado una modificación para que se recoja esta especificación del monte mediterráneo y la dehesa. Siempre he oído a los ganaderos y agricultores reclamando que se debía luchar por este reconocimiento. Y es lo que se ha hecho en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, y creo que es importante.

Hay que reconocer que no está hecho, pero creo que podemos pensar que hay posibilidades de que salga. Hay un gran consenso, se ha trabajado con todas las CCAA afectadas, con el Ministerio y con otros grupos parlamentarios para que esto no sea una propuesta unilateral, que podría propiciar que se perdiera en el camino, sino para generar un consenso que permita que no se nos caiga en el debate posterior. Esperemos que salga.