Phil Hogan, comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, ha hablado con Gerardo Fortuna de EURACTIV, asegurando que aunque los estados miembros desempeñarán un papel más importante en la futura Política Agrícola Común (PAC) de la UE, no perderá su dimensión ‘Común’ ya que la Comisión continuará vigilando la implementación de los planes nacionales, según señala en la entrevista.

P.- ¿Se justifican las preocupaciones sobre una posible renacionalización de la próxima PAC?

R.- No, no hay fundamento para tales afirmaciones y la realidad es que la propuesta legislativa de la Comisión para la futura PAC no dará forma, de ninguna manera, a la renacionalización de la PAC. La Comisión siempre garantizará que la PAC siga siendo una política verdaderamente común y verdaderamente europea.

En nuestra propuesta, simplemente estamos encontrando un enfoque más equilibrado y efectivo, diseñado para lograr más resultados al tiempo que simplificamos la política. Esto traerá beneficios significativos tanto para nuestros agricultores como para nuestros ciudadanos. Se mantendrá una política común a nivel de la UE, pero los estados miembros tendrán mucha más flexibilidad para orientar mejor sus medidas de acuerdo con sus necesidades.

P.- ¿Pero las responsabilidades reequilibradas entre la UE y los estados miembros harán que la PAC pierda la C (Común), como muchos temen?

R.- La ‘C’ de común en la PAC se mantendrá mediante el requisito de que los estados miembros realicen un FODA (fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas) y un análisis de necesidades, interactúen con las partes interesadas y la sociedad civil y presenten un borrador del plan a la Comisión. La Comisión verificará el borrador del plan por referencia a los criterios establecidos explícitamente en el Reglamento antes de aprobarlo.

Cada estado miembro debe diseñar un Plan estratégico de la PAC, explicando cómo cumplirán nueve objetivos clave a nivel de la UE (tres económicos, tres sociales, tres ambientales). Dentro de este marco común, los estados miembros diseñarán estrategias de intervención, utilizando el menú de herramientas a nivel de la UE y adaptándolas a sus circunstancias particulares.

La Comisión mantendrá un fuerte rol de vigilancia, trabajando estrechamente con los estados miembros para asegurarse de que sus planes están en marcha y tomando medidas correctivas cuando sea necesario.

“la futura PAC ofrecerá una mayor simplificación al cambiar el enfoque de las reglas y el cumplimiento a los resultados y el rendimiento”

P.- ¿Qué responde a las voces críticas de que la próxima PAC aumentará los controles y la burocracia, lo que dará como resultado que los agricultores rechacen la PAC al final?

R.- La simplificación ha sido mi prioridad número uno desde que me nombraron Comisionado, y ya hemos logrado implementar un número significativo de cambios simplificadores muy importantes en la PAC.

Cuando asumí el cargo, examinamos todo el acervo agrícola . Recibimos 1.500 propuestas de simplificación de los estados miembros y otras instituciones y partes interesadas de la UE y, poco después, enmendamos una serie de disposiciones para beneficiar a los agricultores.

La ecologización se identificó como la mayor fuente de complejidad en la PAC, como se confirmó en la consulta pública sobre la futura PAC. En 2016, lanzamos la revisión ecológica que resultó en 2017 en la modificación de ciertas reglas, especialmente para la diversificación de cultivos y la EPT. Habiendo avanzado lo más posible sin volver a abrir el acto básico, la propuesta para la futura PAC ahora ofrece la oportunidad de ir más allá y abordar el problema de una manera sistémica y común.

Estoy convencido de que el nuevo modelo de entrega de la futura PAC ofrecerá una mayor simplificación al cambiar el enfoque de las reglas y el cumplimiento a los resultados y el rendimiento. El hecho es que no solo puede pasar de un enfoque basado en normas y basado en el cumplimiento a una simplificación real para los agricultores y administradores, pero es esencial que rompamos con ese enfoque si queremos lograr el tipo de simplificación que todo el mundo exige

Los agricultores tendrán un mejor acceso a asesoramiento agrícola imparcial, asistencia en sus solicitudes de apoyo y se simplificarán los requisitos de presentación de informes para las administraciones.

El uso de nuevas tecnologías simplificará, acelerará y automatizará muchos de los procedimientos administrativos. Los datos de observación de la Tierra disponibles de forma gratuita capturados por los satélites Copernicus Sentinel y otras tecnologías innovadoras proporcionan información importante sobre las actividades agrícolas en toda la UE.

El uso de estas tecnologías modernizará la administración, el monitoreo y el funcionamiento general de la PAC y tendrá múltiples beneficios para los agricultores y las administraciones de los estados miembros.

La futura PAC utilizará un sistema basado en la observación sistemática y remota de actividades agrícolas durante todo el año. Esto tendrá el doble propósito de garantizar, a un costo comparativamente bajo, la disponibilidad de datos completos y comparables a nivel de la UE para fines de monitoreo de políticas, así como reemplazar los métodos de control clásicos como los controles sobre el terreno, que deberían reducir la carga administrativa. y la carga de control sobre los agricultores.

P.- ¿Por qué es tan importante el acuerdo de última hora sobre prácticas comerciales desleales (UTP) y por qué fue tan difícil finalizarlo?

R.- La directiva para prohibir ciertas UTP es enormemente significativa porque es la primera vez que se hacen leyes a nivel europeo para fortalecer la posición del agricultor en la cadena de suministro de alimentos de la UE. Esto representa una gran victoria para los agricultores europeos que ahora estarán mejor protegidos contra las prácticas comerciales desleales.

Refleja una Europa que protege y contribuirá a un entorno donde los agricultores están en una posición más fuerte para reclamar su parte justa del valor agregado en la cadena. La profesión de ser agricultor será más atractiva para él.

P.- ¿Es el principal logro de este término legislativo cuando se trata del sector agroalimentario, según usted?

R.- Este es uno de los muchos logros importantes para el sector agroalimentario durante este mandato. Otros incluyen: