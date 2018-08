El incendio que desde el pasado viernes 3 de agosto está activo en la región portuguesa del Algarve, en el sur del país, ha afectado al Centro Nacional de Reproducción de Lince Ibérico, en Silves, que tuvo que ser desalojado el miércoles 8 por la tarde. En el centro había 29 linces, cuya evacuación se hizo siguiendo el protocolo marcado por el Instituto de Conservación de la Naturaleza y Bosques (ICNF) de Portugal, ente público del que depende el centro, uno de los cuatro de cría de la especie que hay en la Península y que forman parte del Programa de Conservación Ex situ del Lince Ibérico.

El Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, y que gestiona dos de los cuatro centros de cría de la especie que hay en la Península -El Acebuche, en el Parque Nacional de Doñana (Huelva), y el de Zarza de Granadilla (Cáceres)- mostró desde el primer momento su apoyo y su disposición a acoger a los linces evacuados del Algarve. Finalmente ocho han ido a El Acebuche, nueve a Granadilla y 12 a La Olivilla (Jaén), éste último gestionado por la Junta de Andalucía.

“La coordinación y el intercambio de información entre la red de centros del programa de cría ha sido continua desde el comienzo de las actuaciones de captura y evacuación del centro portugués, trabajando de manera conjunta todas las administraciones involucradas en el programa de conservación del lince ibérico”, ha explicado Juan José Areces, director del Organismo Autónomo Parques Nacionales.

Desde que el pasado domingo el Instituto de Conservación de la Naturaleza y Bosques (ICNF) de Portugal activara el Plan de Contingencia, en el que se contempla la evacuación de los linces como medida preventiva, se procedió a realizar una propuesta de reparto de animales entre los tres centros de cría españoles. En dicho reparto se tuvo en cuenta el espacio disponible en los centros de cría, así como las características de los ejemplares a evacuar (madres con cachorros, ejemplares emparejados, ejemplares sin emparejar…).

En la tarde del miércoles, ante la llegada inminente del fuego en la zona del Algarve, se procedió a evacuar a todos los animales albergados en el centro (29 ejemplares) a una población cercana. Se esperó a evaluar si el incendio había afectado a las instalaciones o no, para que en el caso que no las hubiera quemado, poder volver al centro con los animales cuando las condiciones lo permitieran. Cuando horas más tarde se comprobó que el incendio sí había afectado a las instalaciones de los animales, no haciendo posible su regreso, se activó la fase de traslado de los animales a otros centros de cría.

A lo largo de la mañana de este jueves 9 se ha procedido al traslado de los 29 ejemplares portugueses, participando en el traslado personal y vehículos de la Junta de Andalucía, de la Junta de Extremadura, del OAPN y del ICNF de Portugal

También hay que destacar la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están colaborando en los traslados de los animales escoltando a los vehículos, así como a las autoridades administrativas y científicas CITES de España y Portugal, facilitando el movimiento de ejemplares entre ambos países.