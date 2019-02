Desde la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR Castilla-La Mancha se asiste con expectación al trámite legal del Estatuto de las Mujeres Rurales: El anteproyecto de Ley aprobado este martes 19 por el Consejo de Gobierno que ahora será remitido al Consejo Consultivo con el objetivo de que la ley sea revisada jurídicamente y que posteriormente podrá someterse a modificaciones antes de mandarse a las Cortes Regionales. Se trata de un proceso que, a pesar de ir acompañado de una petición de urgencia por el Consejero de Agricultura, podría no salir adelante por el conflicto generado por el Grupo Parlamentario Podemos con el Gobierno.

Desde FADEMUR recuerdan que esta normativa supondría un antes y un después en el entorno rural, en la empleabilidad, la fijación de población y la igualdad real y efectiva; así como un salto de calidad para las organizaciones empresariales y sindicales vinculadas al sector agrario y que favorecerían la eliminación de desigualdades de género y la promoción de la igualdad. Así, se asumiría, por ejemplo, el compromiso de promover la participación equilibrada adoptando medidas para garantizar que al menos el 40% de los miembros de sus órganos de decisión sean mujeres, obteniendo así prioridad en todas las ayudas públicas, adaptándose a este principio de equidad que tras el periodo de transición, regulado en el anteproyecto de ley del Estatuto de las Mujeres Rurales aprobado por el Consejo de Gobierno, será precepto obligatorio.

En FADEMUR preocupa que determinadas decisiones políticas supongan un freno para la aprobación de un estatuto de las Mujeres Rurales

A las responsables de FADEMUR Castilla-La Mancha les preocupa que los derechos recogidos en este anteproyecto de Ley, que es el Estatuto de las Mujeres Rurales, sean tratados como una herramienta política y por lo tanto se solicita que no interfieran el proceso ya que tienen muy claro.

Desde la organización feminista explican que si antes de la conclusión de la legislatura no se ha aprobado el Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha, “no tenemos seguridad de que se vaya a salir adelante”, lo cual sería muy perjudicial porque unos derechos como los recogidos en este “estatuto” no pueden ser considerados herramienta política, sino la clave para lograr que se aplique el principio de igualdad de trato adoptando medidas que ofrezcan ventajas destinadas a facilitar al sexo menos representado el acceso a la igualdad real, y esto puede que no le guste a algunos grupos y colectivos.

En FADEMUR preocupa que determinadas decisiones políticas supongan un freno para la aprobación de un estatuto de las Mujeres Rurales que responde a la necesidad de establecer actuaciones que promocionen la concepción del medio rural como espacio de cohesión social, integración social y económica y el desarrollo de las mujeres que viven y trabajan en poblaciones rurales.

Por ello se insiste una y otra vez en que el estatuto de las Mujeres Rurales debería aprobarse durante esta legislatura porque es más que probable que si no es así caiga en el olvido, lo que supondría renunciar a una serie de mejoras y una batería de propuestas que pone especial atención en los derechos de las mujeres que viven en el medio rural, a fin de favorecer y promover, en particular, su incorporación a la vida laboral, garantizar su acceso a la formación y su participación en el desarrollo sostenible de su entorno y afrontar la discriminación que sufren las mujeres rurales. Sobre todo en lo que se refiere a su reconocimiento profesional y su estimación social, así como al ejercicio efectivo de sus derechos profesionales, sociales y fiscales. “No debemos consentir que se posponga algo tan necesario y consensuado con la sociedad civil”, insisten desde la organización.

FADEMUR Castilla-La Mancha trabaja a diario en las problemáticas que afectan a las mujeres rurales de la región en diversos aspectos, desde la formación, al empleo, al despoblamiento, entre otras. Pero, sobre todo, a conseguir de una vez por toda la igualdad real y efectiva en el mundo rural.