La organización de mujeres rurales Fademur ha reprochado al comisario de Agricultura de la UE, Phil Hogan, que la Política Agraria Común no tenga en cuenta la perspectiva de género y no apueste por conseguir una mayor igualdad en el campo de toda la Unión Europea. En un debate celebrado este lunes 25 junto a UPA y UPA Joven en Madrid, Fademur ha recordado que “siempre habla de la importancia de las mujeres rurales para frenar el despoblamiento, pero en su propuesta para la futura PAC no incluye ni un céntimo destinado a ellas”.

Las responsables de Fademur han liderado las reivindicaciones de género durante el encuentro. Encabezadas por su presidenta, Teresa López, la organización ha interpelado a Hogan acerca de la omisión en el borrador de la PAC de cualquier medida de género que toda política debe contemplar. “Es especialmente grave que la PAC ignore olímpicamente a las mujeres rurales porque se trata de la política más importante de la UE”, ha explicado López. De hecho, el propio Parlamento Europeo ha instado a que la PAC tenga una perspectiva de género.

La presidenta de Fademur ha expuesto datos de la propia UE para explicar por qué la PAC debe, a su juicio, “teñirse de morado”: Sólo el 30% de las explotaciones de la UE están gestionadas por alguna mujer. “En este porcentaje se ocultan casos muy graves como el de los Países Bajos, donde las mujeres únicamente están al frente del 5%”, ha dicho. Además, sus explotaciones son mucho más pequeñas (6,4 hectáreas de media frente a las 14,4 hectáreas de media de los hombres).

La presidenta de Fademur ha explicado que al ser más pequeñas también reciben menos apoyos públicos. Por último, “el 61% de las tierras están en manos de los hombres y solo el 12% en manos de las mujeres rurales”, ha sentenciado López. Fademur ha pedido a Hogan que tome nota de sus reivindicaciones para la PAC, “por el mundo rural europeo, la cohesión de la Unión Europea y la sociedad europea porque sin nosotras no habrá futuro para ninguno de ellos”.

(Fotos: Gabinete de prensa de UPA)