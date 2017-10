La Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas (Fepex) ha mostrado su inquietud en un comunicado tras comprobar que el documento de la reforma de la PAC que se filtró hace una semana, “The future of food and farming”, no hace mención al sector de frutas y hortalizas.

Esta es un de las preocupaciones de FEPEX que, después de revisar este documento, concluye que la Comisión no hace ninguna mención a la Organización Común de Mercados, que incluye medidas estratégicas para el sector de frutas y hortalizas, como son las organizaciones de productores y sus programas operativos.

Asimismo, fuentes de FEPEX lamenta que tampoco se haga referencia a la ayuda comunitaria ligada al valor de la producción comercializada por las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, un mecanismo que considera de gran importancia para mantener la competitividad de las explotaciones.

Igualmente, señala que las referencias a medidas que fomentan la fomentan la nacionalización y regionalización de la PAC puede provocar desigualdades y distorsiones de la competencia.

Por otro lado, y tras las reunión técnica que tuvo lugar en Bruselas la semana pasada en relación a las enmiendas al Protocolo Agrícola del Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos, FEPEX teme una perturbación de mercado, ya que se está dando un repunte de las entradas de frutas y hortalizas procedentes de Marruecos que coinciden en productos y calendarios con las españolas.

En este sentido, la organización remarca cómo las importaciones comunitarias y las españoles procedentes de ese país, han aumentado un 14% y un 24% respectivamente en enero a agosto de 2017 con respecto al mismo periodo de 2016, sin que se hayan activado ningún tipo de plan de contingencias.