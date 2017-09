La Plataforma Ciudadana Salvemos el Monte Arabí y Comarca, que lleva tiempo manifestándose en contra de la construcción de dos explotaciones porcinas de selección genética en la Finca Las Ramblas, junto al Monte Arabí y Cerro de los Santos, ha pedido al Grupo Fuertes-El Pozo que renuncie a las correspondiente a la Declaración de Impacto Ambiental y a las Autorizaciones Ambientales Integradas de las dos explotaciones proyectadas como gesto de que realmente se retira de esta iniciativa, tal y como ha anunciado la empresa a primeros de septiembre.

La Plataforma recuerda que El Pozo renunció a las solicitudes de las licencias de obra y actividad de sendas explotaciones porcinas ante el Ayuntamiento de Montealegre, por lo que “reconoce públicamente que demostraron una buena dosis de prudencia y de sensatez. Fue todo un gesto por su parte”, según señala en una carta abierta a la empresa.

Sin embargo, insisten en que “lo que no llegamos a entender (y es algo que nos preocupa especialmente) es por qué no presentaron también simultáneamente la renuncia correspondiente a la Declaración de Impacto Ambiental y a las Autorizaciones Ambientales Integradas de las dos explotaciones proyectadas que les concedieron desde la Viceconsejería de Medio Ambiente de Castilla la Mancha, con sede en Toledo. Al menos nosotros no tenemos constancia de dicha renuncia”.

Por ello, consideran que, ya que optaron “acertadamente por retirar el proyecto ante la falta de consenso social, qué mejor manera de seguir demostrando coherencia que presentando el desistimiento oportuno ante la citada consejería, para el archivo definitivo del expediente y la tranquilidad de las 14.000 personas que nos manifestamos el 3 de septiembre en su contra”.

Por todo ello, les instan a que se pronuncien al respecto “sin demora y que nos hagan llegar las aclaraciones oportunas, ya que desde la consejería nos informan de que no han desistido formalmente del proyecto, lo cual nos extraña mucho y nos inquieta sobremanera”.

Y finalmente insisten que “para que nuestro reconocimiento en este caso sea completo y conclusivo, esperamos que en el menor plazo de tiempo posible puedan gestionar la renuncia definitiva en Toledo, puesto que, de esta manera, quedará patente la predisposición y buena voluntad que manifestaron al pueblo de Yecla y a la Comarca, y a toda la opinión pública cuando a través de los medios de comunicación anunciaron la retirada del proyecto hace ya tres semanas”.