Me van a perdonar si inconscientemente caigo en un tono populista, pero tengo una sensación de que nos están tomando el pelo por todas partes. Este mismo lunes, el comisario Phil Hogan aseguraba que el anunciado recorte de la PAC “es solo un punto de partida”… a la misma hora que el comisario europeo para los Presupuestos, Günther Oettinger, aseguraba que esos mismos recortes eran “asumibles”.

O no se aclaran o se aclaran demasiado y todos están jugando con nosotros. O lo que es peor, jugando con el dinero del campo. Pero lo dramático no es solo esto, sino la justificción mostrada por Oettinger para ese recorte (cómo se nota que a él no le recortan el sueldo y, si lo hicieran, no lo notaría porque es más que considerable y cómo se nota que desconoce lo que significa ganarse la vida en el campo para ver cómo te quitan el 4% de los pagos directos porque alguien, en un despacho, considera que eso es “asumible).

Para el jefe de los presupuestos europeos se debe recortar en agricultura para poder gastar más en Defensa e… Inmigración!!!. Y lo dice al tiempo que la mitad de Europa no solo cierra sus fronteras, sino que debate cómo frenar la llegada de inmigrantes y crear campos de refugiados fuera de nuestras fronteras europeas. ¡Para eso quieren el dinero de la PAC!.

Por eso, quizás la solución de la agricultura y la ganadería española sea montar pateras llenas de cerdos inmigrantes. Dicho sea en el sentido literal. Es decir, pateras llenas de cerdos, otras llenas de fruta, otras de hortalizas,… etcétera y decir que son todos ilegales, que no tienen papeles. Y como no los dejarán entrar en Europa, creamos guetos agrícolas y ganaderos… y nos acogemos a las ayudas a la inmigración que se quiere gastar Oettinger.

El campo es una cosa mucho más seria de lo que algunos dirigentes europeos quieren ver desde sus poltronas y no es justo que se juegue con el futuro de cientos de miles de personas porque la agricultura no es portada de los medios de comunicación, porque agricultores y ganaderos se dejan la piel cada día pero saben sufrir en silencio (quizás ese sea también uno de sus problemas) los desprecios que deben padecer en todas partes.

Si se debe recortar (que quizás sea necesario) que lo hagan para algo positivo, no para cerrar fronteras con el dinero de la agricultura, porque si no, a lo mejor, lo que habría que hacer es cargar las pateras de cerdos funcionarios, también dicho literalmente