La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo (ENVI) ha votado este jueves 14 la reforma de la Política Agrícola Común (PAC). Los/as eurodiputados/as están a favor de una reforma de la PAC mucho más ecológica que la propuesta por la Comisión Europea.

En concreto, destaca el apoyo de la Comisión de Medio Ambiente a la mayoría de enmiendas presentadas por EQUO y el grupo Verdes/ALE. En especial las enmiendas que tienen como objetivo limitar las subvenciones a la ganadería industrial, favorecer una agricultura de proximidad, limitar el uso de pesticidas y garantizar mayores estándares de bienestar animal.

El grupo Verdes/ALE trabajará para que los eurodiputados de la Comisión de Agricultura (AGRI) del Parlamento Europeo también incorporen estas demandas para una PAC más sostenible.

Florent Marcellesi, eurodiputado de EQUO en el grupo Verdes/ALE, comenta que “sstamos enormemente satisfechos de que la Comisión de Medio Ambiente haya respaldado la mayoría de nuestras propuestas para una PAC más justa y sostenible. La votación demuestra que es posible una política agrícola que recompense a los agricultores que contribuyan al futuro de nuestra sociedad, que genere oportunidades en el mundo rural al tiempo que cuide nuestra salud, el medio ambiente, el clima y los animales. Hoy hemos dicho no a una PAC insostenible que subvenciona la ganadería industrial, que paga por hectárea y que fomenta la intensificación”.

La Eurocámara pide una condicionalidad más estricta y mejorada que se aplique a todos los agricultores, con un máximo de densidad de población del ganado

Por ello, instan a los eurodiputados de la Comisión de Agricultura “a que tengan en cuenta esta votación cuando voten sobre la reforma de la PAC y a que no cedan a los deseos de la gran agroindustria. La Política Agrícola Común debería beneficiar a todos los ciudadanos, no a los grandes productores industriales”.

De forma más detallada, la Comisión de Medio Ambiente se ha posicionado a favor de que los objetivos que los Estados miembros deben alcanzar mediante la aplicación de sus planes estratégicos de la PAC se refuercen considerablemente: La producción de energía a través de biocombustibles ya no es un objetivo; Enfoque adicional en la calidad del suelo; Reducción de pesticidas; Detener la pérdida de biodiversidad; Estimular la agricultura de alto valor natural.

También se ha apostado por indicadores mejorados y adicionales para medir si se están alcanzando los objetivos: Categorías adicionales, como en la construcción de la capa superior del suelo, la producir más localmente, la reducción de plaguicidas, la densidad del ganado, etc.; Mejores formas de medir: abundancia de la biota del suelo, creación de un índice de polinización, volumen de plaguicidas vendidos, etc.

Además, la Comisión de Medio Ambiente ha solicitado una condicionalidad más estricta y mejorada que se aplique a todos los agricultores: Un máximo de densidad de población del ganado; Toda la legislación pertinente en materia de bienestar animal; Medidas para asegurar el mantenimiento de pastizales permanentes; No arar pastizales permanentes; 7% de la superficie agrícola dedicada a aspectos no productivos; 4 años de rotación de cultivos, incluidos los leguminosos; No hay pesticidas en las franjas de protección + 3m de ancho mínimo.

Finalmente, se ha pedido que los fondos destinado al clima y el medio ambiente se separen del resto: En la propuesta de la Comisión: 30% para fines medioambientales en el marco del desarrollo rural, 0% para los sistemas ecológicos (a discreción de los Estados miembros); ENVI al menos el 40% para fines medioambientales en el marco del desarrollo rural, al menos el 30% para los ecoesquemas y la delimitación especial para la biodiversidad; Que no se utilice más dinero de los contribuyentes para la promoción del vino y la carne.