La Denominación de Origen Valdepeñas ha otorgado la valoración oficial de “muy buena” a la cosecha de 2017. Esta valoración, ratificada por la Junta Directiva, se obtiene a partir de las indicaciones de los miembros de los dos comités de cata que han participado en la selección del vino genérico y de los premios a la calidad 2018 tras un riguroso proceso de calificación mediante análisis sensorial.

En este sentido, la calificación cuenta con la opinión experta de representantes de organizaciones profesionales como la Asociación de Sumilleres de Valdepeñas (ASUVAL), el IRIAF, el Colegio de Enólogos de Castilla-La Mancha, la Unión Española de Catadores, la Asociación de Jóvenes Amigos del Vino de Valdepeñas y la Asociación de Enólogos de Castilla- La Mancha; entre ellos también, José Carlos Rodríguez, mejor sumiller de la región en 2018.

En 2017 las bodegas de la D.O. Valdepeñas recogieron casi 93 millones de kilos de uvas procedentes de las aproximadamente 22.000 hectáreas de viñedos inscritas destinados a la elaboración de vinos con D.O. La climatología en 2017 en el territorio que abarca la D.O. Valdepeñas se caracterizó por las altas temperaturas y la escasez de precipitaciones, lo que supuso un ciclo de maduración más temprano conforme a las características de la zona.

La Denominación de Origen Valdepeñas Asociación Interprofesional es la institución que protege y defiende los intereses vitivinícolas de la zona de producción, y representa a productores y transformadores – comercializadores de cara a los consumidores, proporcionando un marco estable mediante una regulación interna que garantiza y controla la calidad de sus vinos. El objetivo es garantizar y reconocer una calidad diferenciada de la uva, y su trazabilidad en el proceso de elaboración del vino.