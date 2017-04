El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil ha tomado heste viernes 28 muestras vegetales de una finca del término municipal de Cartaya (Huelva) denunciada por explotación ilegal de mandarina Orri por The Enforcement Organization, S.L. (TEO), licenciataria máster en exclusiva de esta variedad vegetal protegida en España.

En concreto, se trata de uno de los casos judicializados por TEO, por la vía penal, frente a una mercantil con una plantación ilegal de mandarina Orri de aproximadamente 1.660 árboles. Así, además de la responsabilidad civil en que pudiera incurrir quien está explotando esta finca, el denunciado se podría enfrentar, entre otras cosas, a las sanciones penales previstas en el artículo 274.4 del Código Penal.

Advierten de que se emprenderán acciones legales contra las plantaciones ilegales de la MANDARINA Orri que no estén licenciadas

TEO está llevando a cabo una intensa labor de defensa y control de la variedad protegida Orr de la que, en la actualidad, tiene judicializados más de 50 expedientes de plantaciones ilegales, que suponen más de 50.000 árboles ilegales.

Estas acciones legales del TEO se deben a que para poder llevar a cabo la explotación, plantación, multiplicación o reproducción de plantones, árboles o material vegetal de la variedad vegetal Orri se requiere necesariamente del consentimiento, autorización y licencia de quien ostenta los derechos exclusivos sobre dicha variedad vegetal (en España, TEO). Toda actuación que no tenga dicha autorización y licencia tendrá el carácter de ilegal.

TEO ha informado que continuará realizando las labores de enforcement pertinentes y necesarias para la adecuada defensa y control de la variedad. TEO ha recordado que no se podrán regularizar plantaciones ilegales que no fueron legalizadas durante el proceso público y abierto de regularización que se inició en 2015 y finalizó en el mes de abril de 2016; y que, por tanto, se emprenderán acciones legales frente a todas y cada una de las plantaciones ilegales de la variedad ORRI que no estén licenciadas; y que, cualquier otro rumor que exista en el tráfico jurídico-mercantil respecto a futuras regularizaciones de la variedad, no ha sido jamás manifestado por TEO.

Por su parte, la asociación Orri Running Committee (ORC), que tiene como finalidad la promoción, defensa y control de la variedad vegetal ORRI está participando activamente en el seguimiento de las acciones legales de defensa y control para el beneficio del conjunto de sus asociados.