Los malos precios de la almendra siguen cayendo y sin levantar cabeza casi a la misma rapidez con la crece la superficie cultivada en nuestro país. Una situación que puede provocar un colpaso en su rentabilidad a no ser que se logre buscar nuevas alternativas. Y la guerra comercial abierta entre Estados Unidos y China, con una subida mutua de los aranceles, puede ser una buena oportunidad para el sector de buscar nuevos mercados y no depender solo del nacional.

Al igual que en otros sectores agroalimentarios ya se trabaja en cómo aprovechar esta tensión internacional para abrir o consolidar sus mercados en el país asiático, la almendra debe ir pensando seriamente si no existe una posibilidad de negocio en China. No es una tarea fácil, pero de la misma manera que la fruta española ha logrado poner un pie en el mercado asiático, la almendra, de más calidad que la de California, tiene ante sí una oportunidad que debe saber aprovechar, especialmente porque los chinos son muy aficionados al consumo de almendras y pistachos y no parecen muy dispuestos a renunciar a él.

Mientras se define su futuro, los malos precios de la almendra siguen siendo la tónica y han seguido en su línea descente una semana más, aunque se han frenado en la Lonja de Reus, donde la pasada semana se dejó notar una fuerte caída.

Así, en la Lonja de Murcia hubo una tendencia a la baja en prácticamente todas las categorías, quizás marcada por el inminente inicio de la nueva campaña. Sus resultados dejaron a la Marcona en 5,20 con un bajada de 4cnt; la Largueta 4,86 baja 4cnt; Comuna 4,68 baja 1cnt; Ferragnes 4,92 Igual; Garrigues 4,85 baja 1cnt; Guara 4,80 baja 2cnt; Ramillete 4,90 baja 1cnt; y Ecológica 6,60 baja 5 cnt.

En Reus, tras las caídas anteriores que dejaron unos malos precios de la almendra, no hubo variaciones esta semana: En Almendra en grano: Comuna 4.50 igual; Largueta 4.75 igual, Marcona 4.90 igual; Mollar 4.35 igual; Mallorca 4.35 igual; Pelonas 3.40 igual; Ecológica 6.30 igual. En Almendra con cáscara blanca : Mollar 1.12 igual y Rofes 1.10 igual