Poco dura laalegría en casa del pobre. Y en la casa de los almendricultores, aún menos. Si hace una semana daba la impresión de que el precio de la almendra encaraba la recta final de la campaña con una tendencia al alza, esta impresión solo ha durado siete días, ya que las últimas cotizaciones se han caracterizado por los vaivenes, con subidas, bajadas y repeticiones, pero con una sensación de que los malos momentos por los que está pasando el sector han llegado para quedarse mucho tiempo.

Una sensaciones negativas que se han podido comprobar esta semana incluso lejos de las Lonjas. No solo se ha podido ver (y leer) que en el sector se empieza a asumir que los precios de 2015 ya no volverán, como muy bien narraba Anabel Quintana en un reportaje de Efeagro, sino que los más preocupante es la denuncia de Asaja CLM ante la AICA por el posible acuerdo para pactar el precio de la almendra, que está provocando que no sólo los productores sigan sin poder cubrir costes en muchos casos, sino que una Lonja como la de Albacete, referente de los almendricultores por reflejar mejor las cotizaciones, se vea inmersa en la vorágine de los precios bajos.

De hecho, esta semana ha experimentado descenso, no muy importante pero descensos al fin y al cabo, en todas sus categorías. En una jornada convulsa, las cotizaciones quedaron de la siguiente manera: la Comuna cotizó a 4,53 al bajar dos céntimos; la Guara 4,62 al bajar tres; la Ecologica 6,67, al bajar otros tres; la Marcona en 5,4 al sufrir la mayor caída con 35 céntimos menos el kilo, mientras que la Largueta cotizó a 5,2 al bajar dos céntimos. No son caídas graves, pero sí significativas en una Lonja de referencia.

En la lonja de Murcia, siguió la tónica de bajadas en Marcona, aunque la la tendencia general fue de leves subida. Así, la Marcona bajó 2 céntimos cotizando a 5,52 euros por kilo y la Largueta bajó un céntimo. La Guara repitió a 4,44 euros, mientras que el resto de variedades anotaron subidas de entre 2 y 5 céntimos de euro, quedando las cotizaciones entre 4,33 euros de la Comuna y 6,49 euros por kilo de la Comuna Ecológica.

Por su parte, en la Lonja de Reus hubo de todo, aunque mayormente repeticiones: La Marcona registró una bajada de 5 céntimos mientras que la Largueta y Comuna ecológica subieron 5 centimos. Las cotizaciones se sitúan ahora entre 2,90 euros de las Pelonas y 5,90 de la ecológica.