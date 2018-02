UPA Jaén lamenta que, un año más, los principales perjudicados a la hora de la tramitación de la PAC sean los perceptores englobados en el régimen de pequeños agricultores. El secretario general de UPA Jaén, Cristóbal Cano, explica que, una vez comenzada la campaña de presentación de solicitudes, el 1 de febrero, y esperando haber contado con una herramienta ágil y efectiva para la tramitación de las ayudas, “nos encontramos que en el caso específico del régimen de pequeños agricultores no sólo no se facilita la tramitación, sino que en muchos casos hay que delimitar la parcela manualmente, con el consiguiente riesgo para su correcta declaración y con una alta posibilidad de generar graves incidencias que acaben con la pérdida de la ayuda”.

Cristóbal Cano concreta que el régimen de pequeños agricultores está ideado para otorgar una mayor simplificación en la tramitación y facilitar al perceptor de la ayuda la gestión de su explotación. Y nos estamos encontrando que, año tras año, son los principales perjudicados.

Solo en la provincia de Jaén son cerca de 23.000 expedientes los que se encuentran englobados en este régimen

En este sentido, el secretario general de UPA Jaén recuerda que en el año 2016 ya sufrieron retrasos en el anticipo del pago de su ayuda con respecto al resto de solicitantes; y en 2017 hubo unos problemas en sus borradores de solicitud referidos a las superficies declaradas, que eran incorrectas porque se eliminaron en muchos casos parte de su superficie.

UPA Jaén recuerda que el régimen simplificado de pequeños agricultores es aquel en el que se engloban todos los perceptores que en la campaña 2015 tuvieron unas ayudas inferiores a 1.250 euros en total. En la provincia de Jaén no es un asunto menor, porque son cerca de 23.000 expedientes los que se encuentran englobados en este régimen, por lo que el perjuicio de no arreglarse este problema es mayúsculo y las pérdidas de ayudas podrían considerarse millonarias; especialmente en la actual campaña 2018 en la que no se les permite ninguna disminución en la superficie que activa sus derechos de pago básico.

Ante esta situación, UPA Jaén reclama a la Consejería de Agricultura que corrija cuanto antes estas carencias en la herramienta de tramitación de ayudas de Pago Básico para que los pequeños agricultores se encuentren en las mismas condiciones que el resto y evitar, de esta manera, retrasos en la tramitación, generación de incidencias y, por consiguiente, la previsible pérdida de la ayuda.