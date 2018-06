El secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, ha reconocido este miércoles 27 junio que las cotizaciones de la fruta de verano, actualmente en plena campaña, “no son buenas” y que en su evolución de las próximas semanas tendrán mucho que ver las condiciones climatológicas, tanto en España como en Centroeuropa.

En declaraciones a los periodistas después de participar en la clausura del Comité Mixto de Frutas y Hortalizas con representantes de España, Francia e Italia, Miranda ha recordado que en la fruta de verano, en el caso de las “extratempranas” ya se produjeron reducciones en las producciones por las consecuencias de la meteorología.

Ahora es cuando se inicia el momento “crítico” de la temporada y el ministerio se mostrará vigilante

Este contexto favoreció que las cotizaciones de las primeras semanas fueran superiores a las del mismo periodo en años anteriores, pero las que se están produciendo en estos momentos “no nos dejan tranquilos”.

Aunque aún es pronto para hacer balance -y a través de los programas operativos se pueden hacer retiradas de productos para zumo-, Miranda ha asegurado que ahora es cuando se inicia el momento “crítico” de la temporada y que se mantendrán muy “vigilantes” con el sector de su evolución.

También ha resaltado que es importante que se reactive el consumo, para lo que se ha mostrado confiado en que “la climatología ayude, tiene que hacer calor tanto en España como en Centroeuropa.

Por otra parte, también las organizaciones habían denunciado recientemente los precios de la fruta de verano y habían señalado que, además, la distribución no solo no reflejaba la caída de precios, si no que los aumentaba al consumidor. En este sentido, algunas frutas ya habrían caído de media en origen un 45% y habrían subido en el supermercado alrededor de un 300% y la tendencia parecía continuar a la baja.