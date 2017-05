Los bajos precios de productos como el melón, sandía y tomate están obteniendo en este mes de mayo está provocando que muchos agricultores empiecen a tirar su cosecha ya que, según denuncia Asaja Almería, se están ofreciendo precios de 15 cent/k en plena campaña de recolección. Esta situación de crisis de precios de todos los productos hortícolas está llevando a muchos los agricultores a plantearse arrancar.

ASAJA Almería apunta a que se trata de una de las peores campañas de primavera de los últimos años “no ha habido un producto que se haya librado de estos bajos precios, primero, fueron calabacín y berenjena con un mes de abril de precios a 10 céntimos por kilo, posteriormente entró en esta dinámica pimiento, y ahora se ha extendido a pepino, melón, sandía y tomate, que se sitúan sobre los 15 céntimos”, apunta Francisco Vargas, Presidente de ASAJA-Almería.

“No sólo que no se cubran costes, sino que le estamos poniendo dinero cuando estamos en plena cosecha”

Desde la Organización se considera que no se está ante las cotizaciones habituales de la primavera, y es más, los agricultores se encuentran desconcertados por la situación de bajos precios, sobre todo en melón, sandía y tomate que llevan quince días perdiendo valor y que ya se han situado “en un nivel esperpéntico. Se están realizando ofertas por sandía sin pepita a 15 céntimos, ya no es sólo que no se cubran costes, sino que le estamos poniendo dinero cuando estamos en plena cosecha.”

En el caso del melón tipo Cantaloup la situación es ruinosa, tanto que directamente se está tirando, al igual que ocurre con el tomate que no es nuevo que se está tirando a los contenedores al ser mayor el coste del manipulado que el del precio de venta del producto. Y en otros casos como la sandía y otras variedades de melón como el Galia sólo se están vendiendo los calibres más comerciales, el resto también se está tirando.

ASAJA ante esta situación advierte de que podría producirse un final anticipado de la campaña ya que muchos agricultores se plantean incluso la posibilidad de arrancar las plantaciones de algunos productos hortícolas de continuar así.

Ya que a pesar de que “se dan explicaciones de que no hay pedidos ni demanda, pero los almacenes continúan trabajando a pleno rendimiento y dando salida al producto, eso sí, tirado de precio, es un sinsentido”. Para Vargas, “esta venta a pérdidas es la principal estrategia que estamos siguiendo en un momento de crisis de mercado”.

“si los precios a los que liquidan al agricultor se hubieran plasmado en un contrato, ¿se habrían plantado?”

Desde la organización se asume que deben competir con otros países, como Holanda, que ha empezado su campaña con fuerza, o Marruecos que está en plena producción para conseguir cerrar la cosecha antes del próximo mes y evitar coincidir con el Ramadán, pero todos los años están estos y otros competidores en el mercado, ¿qué está fallando entonces?.

Para el dirigente agrario, “tenemos menos superficie de melón cada primavera y este año también hay menos sandía, por lo tanto nuestros precios no deberían haberse situado en ese cómodo abanico que a todos (menos al productor) parecen contentar de los 15 céntimos que es el precio medio de la cosecha hortofrutícola de nuestra provincia esta primavera”.

Desde ASAJA se preguntan que sucedería si los precios a los que se está liquidando al agricultor el melón, sandía y tomate se hubieran plasmado en un contrato, “¿los agricultores habrían plantado para esta campaña de primavera o por el contrario se habría dejado el campo limpio?”. También plantean si el agricultor está perdiendo dinero sólo con el producto o también lo está haciendo en el manipulado y comercialización.

Lo que parece innegable para ASAJA es que “falta planificación en mercados y producción por parte de las OPFH, que deberían reunirse para poner en marcha estrategias comerciales conjuntas para todo el sector de nuestra provincia. Queda patente que es una necesidad imperiosa e inaplazable, hay que llevar a cabo una planificación de nuestra producción y utilizar los mecanismos de retirada cuando se produce una situación como ésta”.