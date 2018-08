La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha alertado de los importantes daños producidos en la agricultura de esta comunidad a causa del incremento de población de fauna salvaje (corzos, conejos, jabalís…).

Esta mañana del jueves 9 un agricultor de la provincia de Valladolid, ha visto como su plantación de lechugas localizada en Simancas (Valladolid) se ha visto gravemente diezmada por los corzos que se encuentran y campan por los alrededores de su explotación.

El profesional agrario planta a la semana unas 1.000 lechugas y en total se han podido ver afectadas unas 5.000 plantas de lechuga largas, que son las que se está comiendo. “El corzo solamente se come el cogollo de la lechuga, pero ya la hace inservible para el consumo humano” nos relata Luis Miguel Dieguez, agricultor afectado, que afirma “que en dos días puede acabar con toda la plantación.

“Los agricultores somos los que debemos hacer frente a las pérdidas, porque los seguros son ineficaces y los cotos no se hacen cargo”

La Unión de Campesinos de Castilla y León pide medidas eficaces que permita controlar el incremento poblacional de fauna salvaje y evite los importantes daños que se están produciendo en las explotaciones y que en los últimos años se ha visto exponencialmente incrementado.

El caso del agricultor de Simancas es un caso particular, pero no es el único que en el último año se ha visto afectado por daños de fauna salvaje y, como ya ha denunciado en otras ocasiones esta organización agraria,” lo más lamentable es que los agricultores somos los que debemos hacer frente a las pérdidas, porque los seguros son ineficaces y los cotos no se hacen cargo”.

Para la organización “es imprescindible que tanto los agricultores como ganaderos afectados por daños de fauna salvaje denuncien cuanto antes estos ataques para tener opciones que estos sean compensados, pero principalmente para aflorar la magnitud real del problema, ya que muchos ataques no son denunciados”.

Asimismo, UCCL exige al Gobierno Regional que ponga en marcha, de forma inmediata, medidas encaminadas al control poblacional del conejo, del corzo, jabalí…, que evite las grandes pérdidas que están ocasionando a los agricultores en los campos de cereal, herbáceos, maíz, cultivos hortícolas, frutales, viñedo entre otros cultivos.