Aunque suene absurdo a estas alturas, los agricultores y ganaderos de Extremadura están pendientes de una cosas: saber si hay sequía o no en esta Comunidad. El Ministerio de Empleo ha asegurado que bajará las peonadas para poder acceder a la renta y al subsidio agrario en Extremadura como consecuencia de la falta de jornales por la sequía. En cambio, el Director General de Agricultura de la Junta de Extremadura ha afirmado en la Comisión de Medio Ambiente y Rural de la Asamblea de Extremadura, que en esta región no ha habido sequía, que nada tiene que ver nuestras cuencas con las del Júcar o Segura, que hemos registrado la mayor cosecha de cereales de los últimos 5 años y que ha habido una primavera excelente para la ganadería.

Además, según denuncia la Unión de Extremadura, por un lado el partido socialista en el Congreso exige la reducción de las jornadas por la sequía y por otro lado el director General de un gobierno sustentado por el partido socialista dice que en Extremadura no hay sequía.

La Unión denuncia que “es posible que el gobierno de Extremadura esté muy preocupado por las rentas de los obreros y no por la de los agricultores”

O también, roniza la organización agraria, “se puede dar la circunstancia de que no haya habido sequía en la agricultura y ganadería pero en cambio si la haya habido para disminuir las peonadas en las recolecciones de productos agrarios”.

Por último, insiste la Unión, también es posible que el gobierno actual de Extremadura esté muy preocupado por las rentas de los obreros de la región y en cambio no les preocupe en absoluto las rentas de los miles de agricultores y ganaderos de la Región.

Desde la organización agraria, “estamos de acuerdo en ayudar a aquellos obreros que no hayan podido trabajar las jornadas mínimas para poder acceder al subsidio agrario, a través de una bajada de las mismas u otros mecanismos que les permitan mantener su renta, pero lo que no estamos en absoluto de acuerdo es la discriminación de un gobierno que no se preocupa lo mas mínimo por el sector agrario y como muestra mantiene de Consejera a la persona con menor peso político del gobierno regional”.

La Unión de Extremadura exige a la Consejera de Medio Ambiente la convocatoria urgente de la mesa de la sequía para estudiar las pérdidas producidas por la climatología y las ayudas para paliar los efectos negativos de estas pérdidas en el sector agrario.