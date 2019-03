La Junta Directiva de la Asociación de Afectados por la Xylella Fastidiosa de Alicante (AXFA) ha analizado la situación en la que se encuentran los productores de árboles afectados por esta patología en la reunión celebrada en Guadalest, donde han dejado claro que nose fían y que no quieren fumigar si no se garantiza que no les arrancarán los árboles.

Durante la celebración de este encuentro, a la que asistieron más de 60 personas, se ha decidido analizar la posible no aplicación de los tratamientos fitosanitarios que está repartiendo la Conselleria de Agricultura a través de los Ayuntamientos hasta que no confirmen que no van a arrancar las parcelas tratadas. “Estamos dispuestos a colaborar, a hacer el trabajo de ellos, pero no de correr también con los gastos y el tiempo que conlleva aplicar los productos y que arranquen los árboles tratados después”, explica el vicepresidente y portavoz de AXFA, Francisco Molines.

Hasta el momento se han arrancado 30.000 árboles, hay otras 100.000 especies pendientes de erradicar

En la reunión, los asistentes también han decidido realizar más actos de protesta y concentraciones para exigir la aplicación del Plan de Contención y que no se arranquen árboles sanos. “Está reinando el desánimo y la desmoralización por parte de los productores de almendra y propietarios de fincas rústicas afectados por la Xylella Fastidiosa. Sin embargo, hemos decidido seguir adelante y exigir lo que es justo”, destaca el portavoz.

Sin embargo, no están informando sobre más análisis. Desde el 12 de noviembre la Conselleria no ha actualizado los brotes de Xylella y hay muchas muestras pendientes de resultado. "Pensamos que en este silencio, influye que se acercan las elecciones. Es de una falta de responsabilidad absoluta que gestionen una crisis tan grave sin darnos las explicaciones oportunas. Cometen actos imprudentes, actúan con mucha opacidad y falta de transparencia. Juegan con los afectados", denuncia Francisco Molines.

Ante esta situación, en la reunión también se decidió remitir un escrito a la Dirección de Sanidad Vegetal de la Conselleria de Agricultura para que analice e informe de la situación que hay en los municipios afectados por la Xylella Fastidiosa, tanto de la zona tampón, como de la externa.

La Junta Directiva de AXFA también ha decidido solicitar información al responsable de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura acerca de la petición realizada a la Unión Europea sobre la replantación con variedades resistentes en los terrenos devastados por el arranque de almendros.

En la reunión, también trascendió la gran preocupación que hay sobre que puedan arrancarse cerezos por ser especies hospedantes de la Xylella Fastidiosa, como lo son también la higuera y el albaricoquero. “Sin embargo, no nos dan más información”.

“Nos preocupa y mucho que insten a arrancar cerezos. Sería un verdadero drama. Este árbol permite la subsistencia de numerosos pueblos. Fija la población, atrae turistas, mantiene a muchos productores de estos pequeños pueblos. Es un cultivo además que tiene Indicación Geográfica Protegida. Tiene futuro. Estamos consiguiendo muchos avances en este cultivo como alargar las temporadas, plantar cerca del mar en parcelas experimentales que están dando buenos resultados”, explica el presidente de ASAJA Alicante, Eladio Aniorte.

En la reunión, la Junta directiva también decidió reunirse con todos los representantes de los distintos partidos políticos para tener clara su postura en cuanto a la Xylella Fastidiosa. Además, AXFA celebró su Asamblea General y procedió a la renovación de los cargos.