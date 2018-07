Los almendricultores de la cooperativa murcia de Coato han acorado por unanimidad no entregar la cosecha de almendra a “los probados nefastos gestores” de la cooperativa “dada la falta de confianza que tienen hacia los mismos y dados los deficientes resultados económicos de las pasadas campañas”, según han asegurado en un comunicado, donde además anuncian que van a presentar una denuncia ante el Ministerio Público por “las distintas cuestiones de las que han tenido conocimiento relacionadas con los Gestores de Coato, que presuntivamente pudiesen ser constitutivas de delito”.

Además, en un asamblea de la Asociación Nacional de los Afectados por las liquidaciones de Coato (Anaco), con más afectados al margen de los almendricultores, se tomó la decisión de denunciar ante la Consejería de Agricultura de la Región de Murcia, el Ministerio de España y la OLAF (organismo que investiga el fraude contra el presupuesto de la UE, la corrupción y la falta grave de conducta en las instituciones europeas), por presuntas irregularidades de las ayudas OPFH.

De igual forma, se denuncia “la falta de transparencia y democracia que tuvo su esplendor en la Asamblea General de la Cooperativa Coato el pasado 14/12/2017, donde sólo se trató un punto del orden del día, y no se ha procedido a su reanudación. Asamblea, en las que 5 o 6 cooperativas votaron por más de 1000 votos, rompiendo el espíritu cooperativista, lo que atenta directamente contra la ley de cooperativas que fija el limite para personas jurídicas y físicas en 5 votos para socios productores, su interpretación y en especial el cooperativismo agrario. Todo ello, no sólo lo avala la Ley de Cooperativas, sino también, un Dictamen Jurídico, encargado por la Anaco España a la Presidenta de la Cátedra de Economía Social de la Universidad de Murcia, informe que será presentado ante los Juzgados de Murcia, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de España, a los efectos oportunos y para que tomen cartas en el asunto, para parar los pies al Consejo Rector de COATO y al Presidente de Coato, el Sr. Hernández Costa, que después de Presidir la Cooperativa durante casi 40 años no quiere despegarse del sillón y menos este 2018, cuando tendrán lugar elecciones al Consejo Rector”.

Por ello, Anaco España ha acordado requerir al Gerente y al Consejo Rector de Coato para mantener una reunión urgente (para la semana del 30 de julio al 3 agosto de 2018) en las que los almendricultores piden que se fijen las condiciones de comercialización de sus productos y se les facilite la información oportuna que vienen solicitando, o no entregarán su cosecha de almendra, “dada la negligente y nefasta gestión comercializadora especialmente de estos 2 últimos años”.