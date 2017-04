Aunque últimamente parece que se han reducido algo las denuncias por los ataques de los lobos, esto no implica que el sector ganadero no siga especialmente enfadado. Hasta el punto de que en la localidad asturiana de Campo de Caso ha salido a la calle para manifestarse y quejarse no sólo de las pérdidas que sufren, sino de que los aniamles “campan a sus anchas, paseándose hasta por el interior de los pueblos”.

A la protesta, impulsada por varios ganaderos locales cuyas reses se han visto afectadas en las últimas semanas por los ataques de los cánidos sin el respaldo de ninguna organización agraria pero con el apoyo de todos los partidos políticos, asisieron cerca de doscientas , la mayor parte de ellas, ganaderos del parque natural de Redes (Caso y Sobrescobio). Todos exigieron el cumplimiento del plan del lobo, cuyas cuotas de sacrificio de animales “no se está llevando a cabo” y piden una optimización del sistema de cobro de los daños”, según recoge L.M.D. en Ine.es.

Abelardo Miguel Aladro fue el promotor de la protesta, tras sufrir sus ovejas varios ataques, “a 20 metros del ayuntamiento de Caso y a 50 metros de donde están los guardas del parque”, algo que se puede comprobar en las imágenes de este texto. “Los lobos están ya en el pueblo. Han sido varios los vecinos que los han visto de madrugada o por la mañana, a primera hora, entre las casas”.

Por su parte, el secretario general del sindicato Unión de Campesinos de Asturias (UCA), José Ramón García, denunció que el plan del lobo “se está incumpliendo. No se cumplen los cupos de lobos y están poniendo problemas con los daños al ganado. Además, los ataques se producen cada vez más cerca de los pueblos”. García recordó que el gobierno de Asturias sigue exigiendo retirar los cadáveres (carroña) de reses de los montes, algo que ya no pide la UE, y esto “también influye” en los ataques.

(Fotos: twiter Valle del Nalón)