Cerca de 400 agricultores de las provincias de Castilla y León acompañaron a sus tradicionales Reyes Magos en un acto de protesta este jueves 5 como respaldo a la manifestación convocada en Valladolid por ASAJA contra el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por su determinación de gravar con un nuevo impuesto a las bebidas azucaradas.

El recorrido del séquito de Sus Majestades los Reyes Magos de ASAJA, acompañado por agricultores y ganaderos de toda la Comunidad Autónoma, ha comenzado a las 12 horas en la Plaza de Colón de la capital pucelana, para seguir por la Acera de Recoletos, Plaza de Zorrilla, María de Molina, Doctrinos, puente de Isabel la Católica, José Luis Arrese, plaza del Milenio y, finalmente, Francesco Scrimieri, donde está situada la sede de la Delegación del Gobierno.

Al frente, los responsables de la organización en la región y representantes de las nueve provincias mostraban una pancarta con el mensaje: “No + impuestos para los alimentos”. Una vez frente a la Delegación del Gobierno, se ha arrojado un cargamento de carbón y otro de remolachas venidas del Páramo leonés. Dentro de la sede, el séquito real ha hecho entrega al subdelegado del Gobierno, Luis Antonio Gómez Iglesias, de una cesta de navidad repleta de carbón autóctono, acompañada por una carta dirigida al Sr. Ministro con las reclamaciones de la organización profesional agraria.

ASAJA teme las consecuencias para el sector agrario de penalizar con un nuevo impuesto a las bebidas azucaradas, sector que es demandante principal de azúcar y por tanto de remolacha, cultivo fundamental para Castilla y León. Para el presidente regional, Donaciano Dujo, “no es creíble la coartada de que lo hacen para proteger nuestra salud, porque esta decisión viene con el sello exclusivo de Cristóbal Montoro y su objetivo no es otro que recaudar 200 millones de euros extra cada año”.

“Tras un 2016 con un gobierno en funciones y que no ha movido un dedo para apoyar a sectores con graves problemas de rentabilidad, como los ganaderos o los cereales, llega Montoro y arremete contra uno de los pocos sectores que tiene un marco estable hasta 2020, el de la remolacha”, ha criticado Donaciano Dujo. El responsable de la OPA ha pedido la mediación de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, “que como vallisoletana tiene que hacer entender a Hacienda que el sector remolachero-azucarero es vital para Castilla y León”. ASAJA pide, pues, que “se dé marcha atrás en esta medida, y que en adelante nuestro gobierno no grave con impuestos y tasas a los alimentos, porque son esenciales y básicos para la población, no productos de lujo”.

El “palmarés” del carbón de los Reyes Magos de ASAJA

2007.- La ministra de Agricultura, Elena Espinosa.

2008.- La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente.

2009.- La gran distribución (Carrefour).

2010.- Las compañías eléctricas (Iberdrola).

2011.- Las Cajas de Ahorros de Castilla y León (Grupo Madrigal).

2012.- El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván.

2013.- Las consejeras de Agricultura, Silvia Clemente, y de Hacienda, Pilar del Olmo.

2014.- El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete.

2015.- El consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva.

2016.- El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

2017.- El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.