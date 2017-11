El caqui se las prometía felices…hasta ahora. Por primera vez su historia, según informa AVA ASAJA, los precios de este fruto están por debajo del coste de producción, con ofertas que reciben los agricultores de 0,18 €/kg cuando el coste es de 0,22€/kg, cayendo un 40% respecto a los tres ejercicios pasados.

La organización agraria denuncia que esta situación, que se venía advirtiendo el mes pasado, no está localizada, sino generalizada en todas las zonas productoras de caqui y que, está sorprendiendo a sus productores, ya que en 20 años no se habían encontrado ante un momento así que, además, según declara AVA ASAJA, no responde a la lógica interna del mercado.

En este sentido, la organización destaca cómo no ha existido un aumento desmesurado de la producción que empuje las cotizaciones en origen a la baja y que pueda justificarlo, al revés. La actual cosecha de caqui es similar a la del ejercicio anterior y se mantiene, por tanto, alrededor de las 300.000 toneladas, una cantidad que, hasta la fecha, el mercado había encauzado en términos rentables para los distintos agentes que intervienen en el proceso, desde el productor hasta el comercializador, donde los precios al consumidor final siguen manteniéndose en la horquilla de 1,45 €/kg – 2,25 €/kg, dependiendo del establecimiento.

De hecho, el caqui en origen durante los tres últimos ejercicios superaba los 0,30 céntimos por kilo, lo cual, respecto a los precios de este año, supone una caída de un 40%.

AVA ASAJA destaca que esta es la primera vez que el precio se sitúa por debajo de costes de producción, desde que se inició una nueva y fructífera era en la historia del caqui, tras la implantación y desarrollo de innovadoras técnicas de post cosecha en la variedad rojo brillante hace ahora unos veinte años.

“La penosa situación que se está creando en torno al caqui es completamente artificial. No es de recibo que los consumidores paguen lo mismo que otros años, mientras que los productores ven cómo se hunden sus cotizaciones por debajo de los costes de producción. No sabemos con exactitud si lo que está ocurriendo está motivado por el egoísmo desmesurado de ciertas empresas o por la gestión incompetente de algunas otras, pero lo que sí sabemos es que se está forzando de manera abusiva un precio ruinoso en el campo sin ninguna causa objetiva de mercado que lo justifique”. – ha señado Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA. quien ha hecho también un llamamiento a los productores que se mantengan firmes y no regalen la fruta.