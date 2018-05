La competición internacional Sommelier Wine Awards 2018 ya tiene resultados y los vinos de Sanlúcar de Barrameda y del Marco del Jerez han vuelto a cosechar nuevos reconocimientos. En total 15 han sido las medallas para vinos sanluqueños y jerezanos, siendo 9 de oro y entre ellas dos una vez más para las Manzanillas de Bodegas Yuste.

Por denominaciones de origen destacar que 4 de los oros han sido para vinos de la D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, los únicos de crianza biológica merecedores del máximo galardón.

Manzanilla Aurora, con 8 años de media en criaderas y soleras vuelve a repetir Gold Medal, la misma distinción que ha recibido en todas sus participaciones en certámenes nacionales e internacionales desde que comenzó a ser comercializada por Bodegas Yuste a comienzos del año 2016, tras pasar por algunos de los paneles de cata a ciegas más exigentes del mundo como son el de la International Wine Challenge y el de International Wines & Spirits Contest CINVE Awards.

Como novedad este año el jurado ha distinguido entre las medallas de oro a 14 vinos de todo el mundo como los mejores de la competición, siendo merecedores del Critics’ Choice Trophy, máximo galardón de la Sommelier Wine Awards, recalando solo tres de los trofeos en España.

Manzanilla La Kika, al límite de la crianza biológica con 11 años de media y 9 criaderas ha sido uno de los vinos elegidos como mejores del mundo, el único además de crianza biológica para orgullo de Sanlúcar y los vinos de Andalucía. El experto comité de cata de Sommelier Wine Awards en el que participan Master of Wine y Master Sommelier, ha sabido valorar al igual que hizo en la edición de 2017 la prolongada y cuidada crianza bajo eterno velo de flor de las Manzanillas de Yuste.

El importador del Reino Unido especializado en productos de alta gama Top Selection Wines and Spirits, distribuidor de Bodegas Yuste, ha sido además reconocido con el premio a Fine Wine Merchant of The Year, que distingue a la mejor comercializadora de vinos selectos.

Con estos reconocimientos, Bodegas Yuste , con su Manzanilla Aurora y Manzanilla La Kika, se afianzan entre los mejores vinos de crianza bajo velo de flor.