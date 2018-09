La tormenta de este miércoles 5 en la Comarca zaragozana del Bajo Martín dejó cuantiosos daños en el casco urbano de Albalate (tejados, cristales, persianas) en vehículos y en el campo afectando a más de 2.000 Has de cultivo, con granizo de gran tamaño. De hecho, los vecinos no recuerdan una tormenta de tal virulencia como la sufrida en ese día

En éste municipio, la cosecha de almendras se ha perdido al 100% en unas 2.000 Has de este cultivo. Además en olivar el daño ha sido de un 50 a un 70%, ya que a la oliva le hace más daño el granizo de pequeño tamaño y el caído en esa jornada fue muy grande. En melocotón tardío, en unas 60 Has de huerta, se ha perdido el 100% de la producción, no siendo D.O. Calanda.

Además del granizó cayeron muchos litros de lluvia torrencial que han deshecho infraestructuras como caminos, acequias y otros servicios.

Esta es la segunda tormenta en la zona en un breve espacio de tiempo. Aragón es una de las zonas más tormentosas de Europa y el sector agrario está sufriendo muchas adversidades climatológicas por lo que los seguros agrarios deben constituir una importante herramienta de la política agraria, cuyo principal objetivo debe ser el de garantizar la estabilidad de la renta de las explotaciones.

Por todo ello, desde UAGA se recuerda a los profesionales del sector la importancia de asegurar las producciones agrícolas y ganaderas para mantener la renta de sus explotaciones.