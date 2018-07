Quizás de una forma indirecta, pero la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha dado tal vez el primer paso para la temida nacionalización de la PAC, al proponer al GObierno que si no se logran evitar los recortes que proponen desde Bruselas se cree un Fondo de Garantía Estatal para compensar la pérdida del presupuesto europeo.

La consejera ha celebrado en Madrid su primer encuentro con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, al que trasladó la posición de Comunidad de Castilla y León frente a la futura PAC y la necesidad de modificar las propuestas actuales que ha presentado la Comisión Europea.

Milagros Marcos propuso, en primer lugar, que la defensa de que la financiación de la PAC se plantee en los mismos términos y que no se produzcan recortes, frente a la primera propuesta de la Comisión Europea que supondría una reducción de 53 millones de euros anuales para Castilla y León. Esa posición, reclamó, debe ser defendida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que, de mantenerse los recortes, reclamó su compromiso expreso de incrementar la partida que aporta el Estado al presupuesto europeo y así asegurar el mismo nivel de financiación actual.

Al mismo tiempo, deberá instar a los socios europeos en este mismo sentido, tal como hiciera en su momento el anterior presidente del Gobierno, según señaló Milagros Marcos, para compensar la pérdida del presupuesto propuesto en la nueva PAC por la falta de aportaciones netas del Reino Unido y por el desarrollo de nuevos desafíos europeos.

En segundo lugar, y aunque no se ha planteadocomo una posible nacionalización de la PAC, y solo en caso de no conseguir eliminar las propuestas actuales de reducción ni el incremento de aportación de los estados miembros, Milagros Marcos propuso la creación de un Fondo de Garantía Estatal para compensar las reducciones de financiación que permiten el desarrollo rural en el territorio español. Un primer paso hacia la nacionalización de la PAC, se quiera llamar así o no.