La Asociación Vinícola Catalana, patronal del vino de Cataluña, continúa realizando acciones de promoción de los vinos catalanes en el mercado estadounidense y, en esta ocasión, seis Periodistas estadounidenses han visitado durante una semana diferentes bodegas y Denominaciones de Origen catalanas para conocer mejor lo que ésta región vitivinícola puede ofrecer.

Los invitados eran Cathrine Todd (del blog, www.damewine.com, y otros medios como La Voce di New York, Snooth o Vivino), Christine Havens (Escribe habitualmente en “Sommelier Journal” , “Tasting Panel Magazine”, “The Clever root” and “Delectable”), Mark Anderson (del “San Francisco Chronicle”), Michael Franz (editor de Wine Review Online y Sommelier Magazine), Michelle Williams (escritora permanente en Snooth ) y Scott Greenberg (presentador y responsable del programa de TV “Wine of the week” además de escribir para “The Washingtonian Magazine”) . Cada uno de estos periodistas estadounidenses procedente de diferentes Estados o zonas de EEUU, incluyendo California, Texas, Nueva York o Washington. Y con todos ellos se han cubierto todos los segmentos de mercado tales como blogs, periódicos tradicionales, radio o aplicaciones para móviles.

Durante toda una semana han visitado 11 empresas de diferentes denominaciones de origen: Juve & Camps, Segura Viudas, Gramona, Jean Leon, Torres, Parés Baltà, Roger Goulart, Celler Lafou, Herencia Altés y Vallfomosa.

La Asociación Vinícola Catalana organizó una comida en el Celler de Can Roca en la que los Periodistas estadounidenses pudieron probar vinos de 8 bodegas catalanas, maridados con platos creados especialmente para la ocasión. Tanto las bodegas como los invitados norteamericanos destacaron la calidad de los vinos catados durante la comida, en el que está considerado como uno de los mejores restaurantes del mundo. Los vinos maridados fueron: Vins el Cep Claror , Mas Igneus Barranc blanc 16, Roger Goulart gran reserva 05, Herència Altes la Serra 14, Codorniu Arts Collector 456, Perelada Finca Malaveina 13, Clos Pons Alges 12, Torres Perpetual 13.

Los participantes de la misión inversa quedaron gratamente sorprendidos por la gran diversidad existente, tanto en los vinos como en las variedades de uva y en el terroir. Catherine Todd comentaba que “este viaje ha cambiado la percepción que tenía y me ha permitido conocer grandes bodegas”.