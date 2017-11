La Unión de Campesinos de León solicita a la British Sugar (AB Azucarera) que no aplique el complemento de estabilidad en esta campaña ya que existe mucha desigualdad con respecto a las zonas que han sufrido sequía extrema, donde se han obtenido bajos rendimientos de la remolacha.

3.000 has de remolacha no han podido regarse desde agosto

La organización hace hincapié en que la extrema sequía que viene sufriendo el campo leonés está provocando una disminución de rendimientos,no imputables a las prácticas agronómicas de los cultivadores.

En este sentido, señalan que, desde agosto, más de 3.000 has de remolacha no han podido regarse y que la minoración en las dotaciones de riego derivada de la situación de sequía no se ha producido en todas las zonas de forma similar, por lo que los cultivadores afectados por estas restricciones en el riego no pueden verse penalizados, según la organización agraria.

La Unión de Campesinos de León declara que el descuento que se aplica a la remolacha en la fábrica de La Bañeza es muy superior al de otras fábricas de la British e insiste en que la aplicación de la media no sería justa ya que la sequía ha afectado de forma distinta a los cultivos de remolacha, como lleva reclamando desde la firma del AMI.