La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA-COAG, ha solicitado a la Dirección General de Producción Agraria del Gobierno de Aragón que autorice de forma excepcional el pastoreo de las tierras de labor de secano para que el ganado pueda aprovechar los cultivos que no van a ser recolectados.

Como consecuencia de la escasez de precipitaciones registradas en la Comarca de Monegros Zaragoza y en la zona de secanos áridos que hay en Cinco Villas entre Ejea y Erla (municipios que no superan los 600m. de altitud), los cultivos de secano (cereales, leguminosas, oleaginosas y proteaginosas) no han alcanzado el crecimiento y desarrollo necesarios para poder ser aprovechados. UAGA manifiesta que esta situación que ha obligado a los agricultores a tomar la decisión de no cosechar esas parcelas de secano.

Por otra parte, los ganaderos de ovino de esas zonas también se han visto afectados por la sequía ya que al no haber lluvias no han brotado los pastos y están teniendo problemas alimentar al ganado.

Con la solicitud de la excepcionalidad del pastoreo, UAGA busca dar respuesta a los agricultores y ganaderos afectados de esas zonas.