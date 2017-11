Piden una rebaja de módulos para la uva de mesa embolsada y que el índice aplicable se reduzca de forma permanente

ASAJA Alicante y el Consejo Regulador Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó DOP han llevado al Ministerio de Hacienda una petición de rebaja en módulos para la uva de mesa embolsada, solicitando que el índice aplicable pase del 0,32 al 0,20 de forma permanente.

Esta propuesta ha sido respaldada con la elaboración de un riguroso estudio, realizado por las organizaciones, que detalla los costes de producción, basándose en inputs como la mano de obra, maquinaria, materiales y otros costos.

Ambas organizaciones proponen que se haga una diferenciación entre la uva de mesa sin DO y la uva de mesa con DO, del mismo modo que ocurre con la uva de vinificación, y se le asigne un índice a la uva de mesa con DO del 0,20, una cifra que, dicen, está acorde y contempla los estrechos márgenes de rentabilidad que deja este cultivo al productor.

La uva de mesa cultivada con DOP en el conjunto de la zona amparada alcanzó los 31 millones de euros en la pasada campaña

“El MAPAMA lleva años aplicando rebajas puntuales a este cultivo, pero no ofrece soluciones ni definitivas a los productores, por ello, hemos elevado al Ministerio esta petición, respaldada mediante un informe técnico y exhaustivo, que demuestra que el índice del 0,32 está muy por encima de los verdaderos ingresos de la uva de mesa. Esperamos que el secretario autonómico de la Comunidad Valenciana trabaje para que esta petición salga adelante en el Ministerio, tal y como nos prometió”, afirma el presidente de Jóvenes Agricultores ASAJA Novelda, Pedro Rubira.

La producción de uva de mesa en la zona Valle del Vinalopó representó, en 2016, casi un 80% del total de la Comunidad Valenciana. En términos de valor de la producción, la uva de mesa cultivada con DOP en el conjunto de la zona amparada, se estima que alcanzase los 31 millones de euros en la pasada campaña de 2016, lo que se tradujo en la creación de entre 10.000 y 12.000 empleos directos. De estas cifras, se deduce la importancia que el sector tiene, no solo en el sector agroalimentario, sino en el conjunto de la comarca y en toda su estructura socioeconómica.

Las organizaciones señalan los signos de agotamiento que está dando el sector, con un retroceso en 2012 y un estancamiento de entonces hasta el presente, no logrando, en algunos casos, cubrir los costes de producción. En este sentido, consideran necesario actuar si se desea que siga siendo un referente en la producción de la única uva con Denominación de Origen Protegida existente actualmente en el mercado internacional.

Con el objetivo, por un lado, de paliar la pérdida de competitividad que el índice actual genera; y, por otro lado, de garantizar la calidad dentro del sector y la vinculación socioeconómica de este cultivo al territorio del Medio Vinalopó, ambas organizaciones han solicitado que se tenga en consideración la propuesta de situar la “Uva de Mesa Embolsada con D.O.P.” junto con la actividad ganadera de explotación de ganado bovino de leche, en el índice del 0,20.