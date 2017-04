Si en el caso de los cereales las consecuencias de la sequía, y en menor medidas de las últimas heladas, han comenzado a provocar una subida de los precios ante el temor de una mala campaña, en el caso del precio de la almendra no parece que esté influyendo especialmente. Aunque los daños en los almendros se empiezan a notar, no son tan evidentes como en los cereales, por lo que no hay una sensación extrema de preocupación. Aún así, esta última semana, pese a mantenerse la caída de precios en las Lonjas, ésta se ha moderado y de un descenso medio de entre 10 a los 17 céntimos se ha pasado a otro de entre 3 y 10 céntimos.

Sin embargo, lo que sí preocupa en el sector es que de nuevo empieza a haber una llegada masiva de almendra de California, que según algunos datos ya ha alcanzado a estas alturas del año un incremento del 10% con respecto al año pasado. Cabe recordar que el pasado año, por septiembre, el precio de la almendra española se situó hasta un 33% por ciento más bajo respecto a 2015 al incrementarse exponencialmente la importación de almendras americanas.

Con respecto al precio de la almendra en el mercado nacional, las cotizaciones de la semana pasada en Mercamurcia volvieron a bajar, aunque más moderamente, anotándose unas bajadas de entre 3 y 10 céntimos, oscilando la tablilla de precios entre 5,05 euros de la Comuna y 8,31 euros por kilo en cáscara de la Marcona. Sin embargo, en la lonja de Albacete los precios se estabilizaron y no sufrieron variaciones.

Por su parte, la lonja de Reus también registró bajadas en los precios de las almendras, de entre 5 y 15 céntimos, mientras que las avellanas repitieron entre 1,75 euros por libra del fruto con cáscara y entre 4,40 y 4,50 euros por kilo, en grano.