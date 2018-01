La entrada en vigor del Reglamento Omnibus este 1 de enero ha traído muchas novedades en la PAC, entre ellas la relajación de la figura del agricultor activo, que inicialmente no va a afectar a España porque el Ministerio, en consenso con las organizaciones agrarias, ha decidido mantener los actuales parámetros de esta defición. Sin embargo, una de las críticas recurrentes que realizan algunos profesionales de la agricultura y la ganadería es que las ayudas de la PAC no distinguen entre quienes trabajan la tierra y quienes no lo hacen o lo hacen de manera secundaria, hasta el punto de que hasta un 40% de los perceptores de estas ayudas no figuran como agricultores o ganaderos al Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social.

En esta línea se expresaba el presidente de las Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, José Víctor Nogués, en Radio Huesca, que cifraba en unos 20.000 los agricultores o ganaderos inscritos en esa profesión en el Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social y la comparaba con los 35.471 beneficiarios de la PAC en Aragón. Para Nogués, este sector necesita tener una definición clara de la profesión.

En Aragón, la renta media asciende a 5.105 € para el conjunto de la Región

Para el presidente de esta federación, la falta de definición clara sobre cuándo se es trabajador del campo arrastra a otros problemas. Nogués habla de intrusismo y de “especulación” a la hora de la compra venta de fincas agrarias.

Son algunas de las quejas que lanza el presidente de las Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, que también mostraba su “preocupación” por la situación del grupo Arengo, el mayor grupo cooperativo de Aragón, y manifestaba que habrá que trabajar entre todos para apoyar a que el grupo deje sus problemas atrás en beneficio de todo el sector.

En Aragón existen 160 Cooperativas agrupadas en 14 sectores con 48.000 socios, 3.000 trabajadores y 1.600 millones de euros

35.471 agricultores reciben la PAC en Aragón. Las ayudas directas de la PAC juegan un papel determinante en la configuración de la renta agraria. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el 72,5 % de las rentas, cuando se excluye la ayuda, resultan negativas. La renta media asciende a 5.105 € para el conjunto de Aragón, 6.340 € para Huesca, 2.851 € para Teruel y 5.399 € para Zaragoza. Todo ello, incluyendo las ayudas vigentes de la PAC.