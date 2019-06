La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, y la de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, han firmado un convenio con 15 entidades financieras para instrumentar la gestión y el pago de las ayudas por sequía y ofrecer créditos por 920 millones de euros sin intereses (al estar bonificados) si se tiene seguro agrario, aunque con un máximo de 80.000 euros.

Después de la reunión, Marcos ha explicado a los periodistas que los agricultores y ganaderos del sector en la Comunidad podrán acceder a estos préstamos mediante tres modalidades distintas, una de 40.000 euros, otra de 60.000 y una tercera de hasta 80.000 euros, dependiendo del cultivo y zona afectada por la sequía.

Los que no tengan seguro agrario deberán esperar a octubre a pedir el préstamo y hacerse cargo del 50% de los intereses

Estas ayudas contarán con el aval el Estado y también estarán bonificadas con el cien por cien de los intereses por parte del Ejecutivo autonómico, lo que supondrá un desembolso de unos 80 millones de euros para la Comunidad, según ha estimado la consejera.

El único requisito para acceder a estas ayudas con estas condiciones, que tendrán como fecha límite de solicitud el 21 de septiembre, es contar con un seguro agrario que, en caso de no tenerlo, los afectados podrán tramitar hasta mediados de octubre para poder luego beneficiarse de estas ayudas.

En caso de no contar con una póliza, los profesionales se tendrían que hacer cargo del 50% de los intereses, aunque no es el caso de los jóvenes, que tendrán cubierta la ayudas en su totalidad, tengan o no tengan seguro.

Respecto a las diferentes modalidades de estos créditos, la consejera ha matizado las condiciones de acceso a ellas, la primera, la de 40.000 euros, tendrá un plazo de cinco años de duración y uno de carencia con las coberturas anteriormente citadas.

El segundo caso, el de los 80.000 euros, estará enfocado a aquellos titulares de explotaciones o miembros de entidades asociativas que realicen su actividad en el ámbito de la producción láctea, porcina, cunícula o de frutas y hortalizas.

Habrá un crédito especial de hasta 60.000 euros para sectores como el vinícola, el del lúpulo y el extensivo

Precisamente de esta modalidad pondrán beneficiarse los agricultores y ganaderos de la comarca leonesa de El Bierzo, «especialmente azotada» por las inclemencias del clima y a los que no se exigirá ser profesionales del sector, es decir, que sus ingresos por esta actividad supongan más del 50% en su IRPF, requisito obligatorio para el resto de zonas.

Y, en último lugar, a estas dos líneas ya conocidas, Marcos ha especificado que la Junta ha negociado una tercera modalidad de crédito de hasta 60.000 euros que estará dedicada a otro tipo de cultivos que hasta ahora no contaban con el respaldo crediticio, como el «vinícola, el del lúpulo y el extensivo».

Toda una serie de líneas que se han conseguido negociar gracias a la «disposición» de todas las entidades financieras que operan en Castilla y León y a la «voluntad» del propio Ministerio competente, que han propiciado que estas ayudas puedan llegar a unos 42.000 profesionales del sector «sin que haya problema de crédito», ha subrayado Marcos.

Al mismo tiempo, la consejera ha manifestado que a estas líneas de crédito habrá que añadir el adelanto de hasta un 80% de las ayudas europeas a la Política Agrícola Común (PAC), que pondrá a disposición de los profesionales agricultores y ganaderos unos 720 millones de euros.

Una «compleja y completa» serie de medidas que contarán con el «control» y el «estudio detallado y pormenorizado» con la creación de una comisión de seguimiento en la próxima comisión agraria, ha sentenciado.