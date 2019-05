La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Andalucía, APROA, como miembro de Frutas y Hortalizas Europa, EUCOFEL, organización constituida por asociaciones de productores y exportadores de distintos Estados miembros, acordó en Bruselas, junto con distintas asociaciones del sector agrícola comunitario la constitución de una Alianza para la Defensa de la Agricultura Europea, con el fin de defender el modelo productivo europeo y que dicho modelo sea más tenido en cuenta en la política comercial de la UE.

El objetivo principal de la Alianza para la Defensa de la Agricultura Europea es defender y promover el modelo productivo comunitario, tanto en frutas y hortalizas, como en otros sectores agrícolas, caracterizados por tener los más altos niveles de calidad y seguridad alimentaria. Para ello, solicitará el apoyo del nuevo Parlamento Europeo para que la política comercial de la UE se adapte más a las necesidades de los productores comunitarios y se garantice la igualdad de condiciones en los acuerdos comerciales que se firmen con terceros países.

La Alianza para la Defensa de la Agricultura Europea demanda lo siguiente:

Que la agricultura europea no sea una moneda de cambio en los acuerdos comerciales con terceros países.

Que los productos importados respeten los mismos estándares de producción que los impuestos a los productores europeos, tanto en la agricultura convencional como en la ecológica.

Que los consumidores europeos tengan acceso a información transparente sobre las diferencias entre los modelos de producción de la UE y los de terceros países.

Que los consumidores europeos entiendan y apoyen los aspectos sociales y culturales de la agricultura de la UE.

La Alianza está abierta a todos los sectores dispuestos a defender la agricultura de la UE.

Los socios fundadores son:

-FruitVegetablesEUROPE (EUCOFEL)

-FEPEX – Spanish Federation of fruit and vegetables producers & exporters (Spain)

-CGC – Spanish Citrus Management Committee (Spain)

-APROA – Association of Producer Organisations of Fruit and Vegetables of Andalusia (Spain)

-ANPCA- Spanish Garlic producers and traders (Spain)

-ASPROCAN – Spanish Banana sector (Spain)

-UGPBAN – French Banana sector (France)

-GESBA – Portuguese Banana sector (Portugal)

-APEB – European Banana Association (EU)

-KZGPOiW- Polish National Association of fruit and vegetables producer groups (Poland)

-AOPn Tomato & Cucumber from France (France)

-INCOFRUIT Hellas (Greece)

-The Irish Cattle and Sheep Association (Ireland)

-The European Sugar Manufacturer’s Association (EU)

-The European Beet Growers (EU)