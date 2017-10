Arranca una nueva campaña de producción de leche de cabra y COAG Andalucía denuncia que los precios vuelven a situarse por debajo de los costes de producción, lo que pone en riesgo la viabilidad de las explotaciones caprinas. El precio de la leche de cabra acumula un descenso medio de casi un 25% desde la campaña 2014. Por ello, ha propuesto a los ganaderos que no vendan por debajo de sus costes.

Hace un año y medio, en marzo de 2016, esta organización agraria creó un grupo de trabajo compuesto por ganaderos, técnicos del sector y representantes de cooperativas y asociaciones de razas autóctonas. Este grupo planteó diversas propuestas para revertir la situación. Una de ellas se basaba en la promoción de la suscripción de contratos de suministro de leche y de mejora de las condiciones de contratación.

COAD advierte de que el sector no puede mantener esta situación por más tiempo, que compromete la viabilidad del caprino

Sin embargo, desde enero de 2016, los precios de la leche no han llegado a cubrir los costes de producción en ningún mes. En Andalucía, el precio medio del grado (suma de grasa más proteína de cada litro de leche) del primer semestre de 2017 se sitúa un 24% por debajo del mismo periodo del año 2014. Entonces, ascendió a 0,089 €/grado (14,8 pesetas) y en la actualidad está en 0,068 €/grado (11,31 pesetas), según datos del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria).

“Los ganaderos llevamos más de dos años de desgaste económico, soportando un descenso continuado de precios que no pueden mantener por más tiempo y que compromete seriamente la viabilidad de las explotaciones de caprino. En el último trimestre del año anterior emprendimos una campaña reivindicativa en la que reclamamos a la industria subida de precios y en la que también pretendíamos concienciar al consumidor sobre la escasa remuneración que percibe el ganadero respecto al valor total de los quesos que paga”, explica Antonio Rodríguez, Secretario de Sectores Ganaderos en la Ejecutiva de COAG Andalucía.

“En el otoño se inicia la campaña de producción de la leche de cabra y el precio fijado en estos meses es la referencia a partir de la que evolucionan las cotizaciones durante el resto de campaña. Es intolerable que comencemos con un precio que no cubre los costes de producción”, explica Rodríguez.

Los contratos obligatorios “pierden toda su eficacia si incluyen precios que no cubren costes de producción”

COAG Andalucía siempre ha defendido y promovido el uso de contratos entre productor e industria, desde que se publicara la norma que los convierte en obligatorios. “Pensamos que son imprescindibles para establecer garantías en la relación comercial entre productor e industria y hemos exigido a las administraciones que vigilen para que se utilicen siempre. Pero esos contratos pierden toda su eficacia si incluyen precios que no cubren costes de producción y no se tiene en cuenta la situación del sector ni se contempla la posibilidad de negociar las condiciones de contratación, sino que éstas son impuestas unilateralmente por el comprador”.

Por eso, si la situación no revierte, esta organización agraria se plantea, como medida de presión, recomendar a los ganaderos que no suscriban aquellos contratos que contengan precios que no cubran los costes de producción.

“Siempre hemos defendido los contratos como la herramienta que puede y debe ayudarnos a garantizar la estabilidad del suministro y del precio de la leche de cabra, pero no podemos permitir que los cabreros suscriban condiciones que los condenan a recibir una remuneración indigna, que no cubre sus costes de producción y no valora su gran esfuerzo y el trabajo para conseguir un producto de la máxima calidad”, explica Antonio Rodríguez.

Durante el mes de septiembre, COAG Andalucía ha mantenido contactos con las industrias, recordándoles la comprometida situación económica que atraviesa el sector y que los ganaderos han adoptado una actitud colaborativa para conseguir precios estables y remuneradores para todos los agentes de la cadena de suministro de la leche de cabra. Si la industria no asume su parte del compromiso y se esfuerza para recobrar los precios, esta organización no descarta emprender otro tipo de actuaciones reivindicativas.