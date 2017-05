Es la misma historia de cada año. Se marcan unos plazos para cerrar la solicitud de la PAC y al final se comprueba que no da tiempo, por lo que se empiezan a ampliar dichos plazos. Y no es sóo una cuestión de España, sino de toda la UE. De hecho, el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, ya ha confirmado que se podrá prorrogar hasta el 15 de junio este periodo de solicitud de la PAC por las reclamaciones de varios países europeos, entre los que no está España… de momento.

De momento porque la UPA Andalucía ya ha pedido oficialmente la ampliación del periodo de solicitud de la PAC hasta el 15 de junio, a lo que cabe esperar que pronto, como sucediera con la ampliación al 15 de mayo, se una el resto de organizaciones agrarias y CCAA.

Muchas solicitudes sin cerrar y otras concluidas se deberán cambiar al incorporarse nuevas ayudas

En este caso, la UPA insiste en los continuos fallos en el programa de captura de solicitudes de ayudas (Delimitador) y de la web de registro (PSU), que han retrasado el desarrollo normal de tramitación de solicitudes.

UPA Andalucía ha querido volver a recordar que a día de hoy, muchos expedientes siguen sin poderse tramitar debido a que hay datos que no están disponibles, además de que muchas solicitudes ya presentadas tendrán que volverse a modificar para incorporar ayudas como las de Zonas con Limitaciones Naturales o las Ayudas a la Uva Pasa o Invernaderos.

El Ministerio, amplió recientemente hasta el 15 de mayo el periodo de presentación de solicitudes. Sin embargo, la Comisión Europea permite ahora ampliar el plazo de solicitud de ayudas de la PAC de este año hasta el 15 de junio a los Estados miembros que lo deseen, en respuestas a las peticiones que le han llegado, desde diversos países, así como de las organizaciones agrarias como UPA.

Corresponde ahora a los Estados Miembros decidir si se acogen a esta posibilidad y en qué medida, es decir, prorrogando el plazo el mes entero hasta el 15 de junio, o estableciendo una fecha límite inferior a dicho mes.

Desde UPA Andalucía han querido avisar nuevamente que el periodo actual del 15 de mayo ampliado por el Ministerio es insuficiente. Por este motivo han instado a la Consejería de Agricultura que traslade una petición para que el Ministerio de Agricultura solicite formalmente a la Comisión la ampliación del plazo hasta el 15 junio, tanto para las ayudas de pagos directos como las medidas de desarrollo rural. De esta forma se aprovecharía íntegramente el periodo concedido y los agricultores dispondrían de un periodo más amplio para la correcta tramitación de las ayudas.