ASAJA ha remitido una carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para solicitar soluciones a diversos problemas relacionados con la fiscalidad que afectan al sector agrario y ganadero, y en especial para pedir con carácter urgente una prórroga en la presentación del modelo 184.

Este modelo de fiscalidad es obligatorio para entidades que computan en régimen de atribución de rentas, a través de comunidades de bienes y otro tipo de sociedades que ejerzan una actividad económica o cuyas rentas excedan de 3.000 euros anuales.

Según la organización agraria, en el sector “tenemos un gran número de estas entidades en régimen de atribución de rentas, a través de comunidades de bienes, sociedades civiles, etc. que se encuentran con este problema en todo el territorio ya que a día de hoy no han podido recopilar los certificados de ingresos por su actividad y no tienen el tiempo suficiente para presentar el Modelo 184 antes del 31 de enero, que es el plazo que se fijó para la presentación de dicho modelo en la Orden HFP/1106/2017, de 16 de noviembre”.

ASAJA recuerda que lleva desde el pasado mes de octubre intentando mantener una reunión con el equipo de Cristóbal Montoro para tratar estas cuestiones de fiscalidad, en concreto con la Dirección General de Tributos, para tratar este y otros asuntos que preocupan a los agricultores y ganaderos.

Sin embargo, ha pasado el tiempo y ahora el sector se encuentra con que el plazo termina de forma inminente, por lo que la OPA reclama “una respuesta urgente y positiva por parte de Hacienda, que permita ampliar el plazo para presentar adecuadamente esta información”.